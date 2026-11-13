Украина и Россия готовят самый большой обмен пленными за всю войну: Зеленский сообщил детали

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина и Россия готовятся провести самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабной войны.

О соответствующей договоренности сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с представителями американской стороны Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Реклама

«Мы добились важного результата: после России американская команда также согласилась, что мы проведем обмен военнопленными. Это будет самый большой обмен, как сказали мне Стив и Джаред, самый большой обмен военнопленными. И эти ребята, наши воины, вернутся домой. Так что я очень благодарен всем нашим переговорщикам», — заявил президент.

Реклама

Зеленский назвал договоренность реальным результатом переговоров и отметил ее значение прежде всего для семей украинских защитников, которые смогут дождаться возвращения своих близких.

Это реальный результат. Это очень важно и успешно для семей, ведь, конечно, для всех нас важно, чтобы люди вернулись домой, в свои семьи», — добавил он.

Президент также отметил прогресс, достигнутый американской стороной во взаимодействии с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров на аэродроме вблизи Дублина провели переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Реклама

Мы ранее информировали, что американский спецпосланник Стив Виткофф по итогам встречи с Путиным в Москве заявил о договоренности провести новый раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине.

Новости партнеров