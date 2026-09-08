Украина и Россия могут договориться об "энергетическом перемирии" этой зимой — СМИ

Зеленский и Путин / © ТСН

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Этой зимой Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии и прекратить взаимные удары по энергетике. Подобная возможность появилась благодаря переговорам спецпредставителей США с Кремлем.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственный информированный источник.

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Перемирие между Украиной и Россией — что известно

По словам источника, ключевым следствием поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву является то, что круг влияния диктатора РФ Владимира Путина больше не формируют исключительно «ястребы», настаивающие на продолжении боевых действий.

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Отмечается, что американские чиновники совместно со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым и помощником главы Кремля Юрием Ушаковым открыли для российского руководства возможность дипломатического урегулирования.

В медиа сообщили, что серьезных дипломатических сдвигов не ожидают выборов в российскую Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября. После их завершения может состояться саммит в трех- или четырехстороннем формате с участием европейских стран. Вероятнейшей площадкой для такой встречи называют одно из государств Персидского залива.

«Очевидно, к зиме или на зиму есть возможность как минимум ограниченного перемирия, например без взаимных ударов по энергообъектам. А дальше могут возникнуть возможности для дальнейшего урегулирования», — отметил источник информации.

Также отмечается, что основным аргументом США против новой эскалации со стороны РФ стало то, что прошлые попытки обострения, в том числе зимой, не дали России никаких результатов и не сломали Украину. Потому американская сторона убеждена, что эта тактика не сработает и в этот раз.

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Напомним, США обсуждают возможные шаги по уменьшению эскалации между Украиной и Россией накануне зимы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет, в частности, об энергетических объектах и экспорте нефти и газа.

Также Зеленский заявил, что, по его мнению, переговорный процесс двигается к трехстороннему формату. По его словам, следующая встреча может состояться в Эмиратах, Швейцарии, Турции.

Ранее спикер МИД Георгий Тихий подтвердил предварительную договоренность о личной встрече Трампа и Зеленского в сентябре и не исключил телефонный разговор.

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