Обмен военнопленными между РФ и Украиной 5 июня 2026 / © Владимир Зеленский

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В пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 185 защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кого удалось вернуть в Украину

По словам главы государства, кроме военных, удалось вернуть одного гражданского.

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Среди освобожденных из российской неволи:

Воины Вооруженных Сил Украины,

Национальная гвардия,

Государственная пограничная служба.

Рядовые, сержанты и офицеры.

«Они защищали наше государство в Мариуполе и на «Азовстале», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них возвращающиеся после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года», — добавил Зеленский.

Украинский глава отметил, что работа над возвращением каждого украинца продолжается.

«Возвращение наших людей — неизменный приоритет для Украины. Каждый день работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из неволи», — подчеркнул он.

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На днях руководитель офиса президента Кирилл Буданов анонсировал новый обмен пленными. Выступая на форуме «Архитектура безопасности», он отметил, что Россия систематически нарушает договоренности о возвращении пленных. Но несмотря на это, работа над возвращением украинцев продолжается постоянно.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина предоставила РФ списки для обмена более 800 человек. Однако страна-агрессорка задерживает процессы обмена.

Что известно о крайнем обмене военнопленными

Напомним, что 15 мая состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией в рамках первого масштабного обмена 1000 на 1000. Тогда удалось вернуть 205 украинцев. Среди освобожденных защитников — часть военных из Мариуполя и «Азовстали», находившихся в неволе с 2022 года. Большинство защитников находились в сложном физическом и психологическом состоянии.

Командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко рассказал, что вернулось 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ «Азов», 19 — защитники Мариуполя. Освобожденные воины находились в тюрьмах на территории страны-агрессорки в течение четырех лет.

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