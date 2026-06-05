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Украина и Россия провели новый крупный обмен пленными: среди освобожденных — защитники «Азовстали»
Из плена вернулись военные, находившиеся в неволе страны-агрессоры с 2022 года.
В пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 185 защитников.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Кого удалось вернуть в Украину
По словам главы государства, кроме военных, удалось вернуть одного гражданского.
Среди освобожденных из российской неволи:
Воины Вооруженных Сил Украины,
Национальная гвардия,
Государственная пограничная служба.
Рядовые, сержанты и офицеры.
«Они защищали наше государство в Мариуполе и на «Азовстале», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них возвращающиеся после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года», — добавил Зеленский.
Украинский глава отметил, что работа над возвращением каждого украинца продолжается.
«Возвращение наших людей — неизменный приоритет для Украины. Каждый день работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из неволи», — подчеркнул он.
На днях руководитель офиса президента Кирилл Буданов анонсировал новый обмен пленными. Выступая на форуме «Архитектура безопасности», он отметил, что Россия систематически нарушает договоренности о возвращении пленных. Но несмотря на это, работа над возвращением украинцев продолжается постоянно.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина предоставила РФ списки для обмена более 800 человек. Однако страна-агрессорка задерживает процессы обмена.
Что известно о крайнем обмене военнопленными
Напомним, что 15 мая состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией в рамках первого масштабного обмена 1000 на 1000. Тогда удалось вернуть 205 украинцев. Среди освобожденных защитников — часть военных из Мариуполя и «Азовстали», находившихся в неволе с 2022 года. Большинство защитников находились в сложном физическом и психологическом состоянии.
Командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко рассказал, что вернулось 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ «Азов», 19 — защитники Мариуполя. Освобожденные воины находились в тюрьмах на территории страны-агрессорки в течение четырех лет.