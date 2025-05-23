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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина и Россия провели первый этап обмена пленными "1000 на 1000" (фото, видео)

В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Обмен пленными

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В первый день реализации крупного обмена в формате «1000 на 1000» из российского плена освобождены 390 украинских граждан.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Среди них - 270 военнослужащих ВСУ, НГУ, ДШУ, Сил терробороны и ГНСУ , а также 120 гражданских заложников .

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Освобожденные военные участвовали в боях по самым горячим направлениям — Донецкому, Луганскому, Запорожскому, Харьковскому, Херсонскому. Также защитники защищали Черниговскую, Сумскую и Киевскую области.

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Среди освобожденных – 387 мужчин и 3 женщины.

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

После возвращения уволенные граждане пройдут медицинское обследование, получат психологическую поддержку и денежные выплаты за весь период пребывания в плену. Государство обеспечит каждому надлежащую помощь для реинтеграции в общество .

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Нынешний обмен – это только первый этап. В Координационном штабе заверили, что в скором времени ожидается вторая волна возвращения украинских пленников .

/ © Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, по информации Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, обмен будет происходить в три этапа в течение трех дней. Среди пленных — преимущественно военные, но и гражданские. В то же время Россия отказалась включать в списки ни одного из своих чиновников.

Андрей Ермак заявлял ранее, что первый шаг по прекращению войны с РФ – именно договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Второй – определение места для следующей встречи с российской стороной.

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