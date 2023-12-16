Украина и Румыния развязали многолетний спор по каналу "Дунай – Черное море"

Страны проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению к соответствию проекта к требованиям.

Украина и Румыния разрешили 20-летний спор, связанный с украинской стороной глубоководного судового хода "Дунай – Черное море".

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по Конвенции Эспо. На полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала "Дунай-Черное море" — завершено", — заявил министр.

Стрелец отметил, что страны проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции.

"Украине не безразлично добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", — подчеркнул министр.

Вит также поблагодарил своего коллегу Министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирча Фечета за поддержку этого исторического решения и Министерства окружающей среды Молдовы Иорданцы Йорданов за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании Совещания Сторон Конвенции.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Румынии на мини взорвался нефтяной танкер.

Кроме того, мы ранее информировали, что две страны НАТО очищают от мин транспортный коридор в Черном море.

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