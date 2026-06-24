Украина и Румыния упростили проезд туристических автобусов через один из пунктов: что известно

Граница / © facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

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По договоренности с румынской стороной через пункт пропуска «Дяковцы — Раковец» разрешили проезд туристических автобусов любого размера. Движение будет действовать только на выезд из Украины и будет доступно до конца лета.

Об этом сообщает ГПСУ.

Как объясняется, самым популярным направлением остается украинско-румынская граница, с румынской стороной договорились о временном пропуске автобусов любого размера через пункт пропуска «Дьяковцы – Раковец».

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«Движение через этот пункт возможно только на выезд из Украины», — акцентируют в ГНСУ.

Водители должны заранее зарегистрироваться в системе «Е-очередь» и прибыть в пункт пропуска в указанное время.

Ранее пограничники сообщили, что самые маленькие очереди на пунктах пропуска фиксируют в будние дни утром . Именно в это время пересечение границы обычно происходит быстрее всего. Зато ближе к обеду и в вечерние часы пассажиропоток растет, что приводит к очередям и более долгому ожиданию. В ГПСУ советуют планировать поездку заранее и проверять загруженность пунктов пропуска перед выездом.

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