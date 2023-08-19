Украина и Швеция начнут переговоры по соглашению о гарантиях безопасности – Зеленский

Наши партнеры продолжают стоять бок о бок с Украиной, которая дает достойный отпор российской агрессии.

Украина начнет переговоры со Швецией по соглашению о долгосрочных гарантиях безопасности в рамках декларации G7.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

"Швеция поддержала декларацию "Группы семи" по "безопасным гарантиям" для Украины. Мы за это благодарны", – отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украино-шведским двусторонним документом. "Позже будет такая возможность встречи", – резюмировал президент.

Ранее в Офисе Президента рассказали о работе над соглашениями по гарантиям безопасности. Наше государство уже начало двусторонние консультации со США и Великобританией.

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