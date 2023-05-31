Украина и союзники планируют мирный саммит без России — WSJ

В июле перед саммитом НАТО в Вильнюсе Украина намерена провести саммит формулы мира Зеленского.

Украина и союзники планируют саммит формулы мира, однако он пройдет без России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении Зеленского и европейских дипломатов.

Отмечается, что мирный саммит по Украине может состояться перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле.

Пока встреча только планируется, однако ее уже поддержали некоторые европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя он хочет, чтобы на саммите также присутствовали представители и тех стран, которые приняли сторону РФ или заняли нейтральную позицию.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине "нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире". Он подчеркнул, что Украина сядет за стол переговоров с РФ только тогда, когда Москва выведет свои войска со всех территорий Украины, в частности, Крыма и оккупированного востока. Украина не согласится на компромиссы по своей территории.

По информации издания, европейские чиновники заявили, что совместно с Украиной работают над формулой мира, чтобы сделать ее более приемлемой для других государств мира, в частности, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Китая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хочет провести саммит формулы мира, и он мог бы состояться в июле, когда с начала полномасштабной войны истечет 500 дней.

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