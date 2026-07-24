Украина и США готовят наибольшее соглашение по дронам: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готовится существенно нарастить дальнобойность своих беспилотников и заключить крупнейшее в своей истории соглашение в сфере дронов с США. Проект предполагает не только выход на новые дистанции поражения, но и строительство производственных мощностей за океаном.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

По его словам, Украина уже разработала четкий календарный план по увеличению дальности своих аппаратов на ближайшие годы. Документ относительно второго этапа сотрудничества с США в сфере БпЛА почти готов, и его планируют подписать с президентом Дональдом Трампом.

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«Сейчас уже и у россиян, и у нас есть беспилотники с дальностью полета более 3000 км. А в этом году у нас будет 4000 километров. В следующем году — от 5 до 10. Следовательно, США, я имею в виду, приближаются к потенциальному врагу. Да, и это означает, что, учитывая расстояние, вторым вопросом станет важнейшая технология. Это то, что мы имеем, и Америка имеет отличные технологии. Поэтому наше соглашение о беспилотниках — это взаимовыгодная ситуация. Мы построим прекрасный завод в Соединенных Штатах», — заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина уже делится уникальным опытом современной войны с американскими военными, которые благодаря этому сэкономили годы на собственные разработки.

Зеленский добавил, что Украина стремится заключить наибольшее соглашение в сфере беспилотников, прежде всего со США, которые уже перенимают украинский опыт. По его словам, Киев поставляет партнерам разнообразные воздушные, морские и дальнобойные дроны для испытаний и учений.

Президент отметил, что американские военные высоко оценивают это сотрудничество и признают: благодаря украинским знаниям США смогли быстрее овладеть технологиями, на разработку которых у них ушли бы десятилетия.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, планирует ли украинское правительство отправлять команды отечественных разработчиков в США для бесплатной помощи в расширении производства, Зеленский заверил, что речь идет о полноценном бизнес-альянсе частных компаний.

«Мы хотим создать производственный альянс, ведь дроны просто не могут оставаться в ангарах. Это не артиллерия. Вы знаете, что дроны на поле боя меняются каждые шесть месяцев, а иногда и каждые три», — отметил Зеленский.

Президент подытожил, что после подписания соглашения частный сектор обеих стран будет работать и вести бизнес совместно. По его словам, главной задачей правительств будет контроль за тем, чтобы беспилотники не экспортировались в опасные страны.

Напомним, Украина может уже в ближайшие месяцы получить собственные лазерные системы для поражения воздушных целей. Над их созданием трудятся как специалисты Вооруженных сил Украины, так и частные украинские компании.

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