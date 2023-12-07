Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия: в Офисе президента сообщили подробности

Одним из основных приоритетов в Меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине.

В рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий в Вашингтоне Министерство обороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали с Министерством обороны Соединенных Штатов Америки Меморандум о сотрудничестве совместного производства и обмена техническими данными.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном 7 декабря, на сайте президента Украины.

Документ предусматривает, что Украина получит мощности, необходимые для успеха на поле боя в ближайшей перспективе, а в долгосрочной перспективе будут способствовать экономическому восстановлению и укреплению обороноспособности.

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Одним из основных приоритетов в Меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине.

В частности, документ будет способствовать строительству в Украине производственных мощностей для обеспечения ВСУ необходимым оружием, в частности, в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания.

Министерство обороны США и промышленные партнеры будут предоставлять Украине технические данные для начала локальной реализации отдельных проектов, направленных на усовершенствование устаревших систем противовоздушной обороны путем интеграции западных боеприпасов. Параллельное производство этих систем в Украине и США позволит ускорить их развертывание и поможет нашему государству поддерживать ПВО в боевом состоянии.

Кроме того, в рамках конференции Соединенные Штаты Америки заявили о создании межведомственной группы Ukraine Deal Team, в которую вошли представители Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли США. Межведомственная группа будет поддерживать партнеров, которые будут разрабатывать рекомендации по потенциальным соглашениям и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины.

Украинско-американская конференция оборонных индустрий, организованная Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины совместно с Министерством торговли, Министерством обороны и Государственным департаментом США, состоялась в Вашингтоне 5–6 декабря.

Цель конференции – усилить сотрудничество между предприятиями оборонной промышленности Украины и США. В мероприятии приняли участие около 350 американских, украинских и европейских промышленников и чиновников. Участники конференции сосредоточились на значительном увеличении производства вооружений для поддержки борьбы нашей страны против российской агрессии, а также на укреплении обороны нашего государства на длительную перспективу.

Напомним, в Пентагоне назвали сумму, которую инвестировали в производство оружия для Украины.

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