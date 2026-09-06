Украина и США провели первый раунд переговоров в Киеве: есть ли результат и что дальше

Мирные переговоры в Киеве / © Associated Press

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В Киеве состоялся первый раунд переговоров между Украиной и США по приближению мира в Украине.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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Переговоры о мире в Киеве: Украина и США завершили первый раунд с участием спецпосланников

После короткой паузы ко второму этапу переговоров присоединятся советники безопасности Франции, Британии и Германии.

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Промежуточных результатов переговоров пока нет.

В переговорную группу от Украины, судя по фото, вошли: председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица.

Сегодня в Киеве продолжаются переговоры со спецпосланниками из США, которые вчера посещали Москву. Переговорную группу возглавляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Уиткофф шокировал заявлением о Путине

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным заявил, что встречи с российским лидером будут на самом верху списка его лучших воспоминаний после выхода на пенсию.

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Такое подобострастное заявление прозвучало на фоне продвижения администрацией Дональда Трампа переговоров по завершению войны. От представителя США, эти слова выглядят особенно цинично на фоне агрессии России против Украины и гибели мирных жителей, которые продолжаются.

Несмотря на регулярные визиты Уиткоффа в Москву в течение почти года, его попытки добиться прекращения войны остаются безуспешными. По данным Bloomberg, ожидания от этих переговоров с участием Уиткоффа и Джареда Кушнера оценивались как очень низкие, ведь в Кремле не видели причин считать, что американские представители привезли предложения, которые Москва готова принять.

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