Украина и США работают над новыми оборонными проектами — Шмыгаль сообщил детали
Шмыгаль обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом поддержку Украины и Drone deal.
В Киеве министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.
Об этом министр обороны сообщил 25 августа.
Глава правительства поблагодарил американскую сторону за визит в критическое для Украины время и за мощную поддержку, которая, по его словам, спасает жизнь и приближает справедливый мир.
Шмигаль отметил важность инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), позволившей странам НАТО быстрее передавать Украине образцы американского вооружения и технологий.
В ходе переговоров начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель ГУР Кирилл Буданов представили американской делегации подробный анализ ситуации на фронте и планов врага.
«Вместе с партнерами мы должны усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому и устойчивому миру», — подчеркнул министр обороны Украины.
Среди ключевых тем обсуждения были:
наращивание производства боеприпасов и дронов;
общие проекты в сфере оборонных технологий;
формирование гарантий безопасности для Украины;
подготовка к подписанию соглашения между президентами Украины и США о производстве и продаже беспилотников (Drone deal).
По результатам встречи, украинская сторона передала американским партнерам соответствующие документы для продвижения договоренностей.
«Благодарю генерала Келлога и Соединенных Штатов за лидерство, солидарность и поддержку Украины на пути к миру», — подытожил Шмыгаль.
Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал, что больше всего его поразила стойкость раненых украинских военных, стремящихся вернуться на фронт. 24 августа он был в Киеве. Здесь Келлог принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины, в традиционном молитвенном завтраке и провел встречи с руководством государства.