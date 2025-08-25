Украина и США работают над новыми оборонными проектами — Шмыгаль сообщил детали

Шмыгаль Келлог — встреча в Киеве / © Telegram/Денис Шмигаль

В Киеве министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.

Об этом министр обороны сообщил 25 августа.

Глава правительства поблагодарил американскую сторону за визит в критическое для Украины время и за мощную поддержку, которая, по его словам, спасает жизнь и приближает справедливый мир.

Шмигаль отметил важность инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), позволившей странам НАТО быстрее передавать Украине образцы американского вооружения и технологий.

В ходе переговоров начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель ГУР Кирилл Буданов представили американской делегации подробный анализ ситуации на фронте и планов врага.

«Вместе с партнерами мы должны усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому и устойчивому миру», — подчеркнул министр обороны Украины.

Среди ключевых тем обсуждения были:

наращивание производства боеприпасов и дронов;

общие проекты в сфере оборонных технологий;

формирование гарантий безопасности для Украины;

подготовка к подписанию соглашения между президентами Украины и США о производстве и продаже беспилотников (Drone deal).

По результатам встречи, украинская сторона передала американским партнерам соответствующие документы для продвижения договоренностей.

«Благодарю генерала Келлога и Соединенных Штатов за лидерство, солидарность и поддержку Украины на пути к миру», — подытожил Шмыгаль.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал, что больше всего его поразила стойкость раненых украинских военных, стремящихся вернуться на фронт. 24 августа он был в Киеве. Здесь Келлог принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины, в традиционном молитвенном завтраке и провел встречи с руководством государства.