Шмыгаль раскрыл финансовые детали соглашения о полезных ископаемых с США

Украина и США заключают соглашение о полезных ископаемых, которое станет частью более широкого партнерства в сфере финансирования восстановления страны, обеспечения долгосрочного мира и экономического развития.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевым механизмом станет общий фонд, который будет наполняться из будущих доходов Украины и вкладов Соединенных Штатов.

Как будет работать фонд восстановления?

Взнос Украины составит 50% будущих доходов, полученных от:

ренты или лицензий на добычу полезных ископаемых,

дивидендов от инфраструктурных объектов, используемых в добывающей отрасли.

Вклад США будет пропорционален и будет направлен на восстановление, безопасность и экономическое развитие Украины.

Фондом будут совместно управлять правительства Украины и США, а полученные средства будут реинвестировать в дальнейшее развитие страны.

Никаких "кабальных" условий

По словам Шмыгаля, соглашение не предусматривает использование имеющихся или предварительных доходов Украины, что исключает риск потери финансовой независимости.

"Это соглашение о будущем. Все решения будут приниматься только с согласия обеих сторон — то есть ничего без Украины не может быть принято", — подчеркнул премьер.

Подготовка документа длилась две недели, и, как отметил Шмыгаль, он является важным шагом на пути экономического восстановления и укрепления суверенитета Украины.

Напомним, Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления полезных ископаемых, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности.