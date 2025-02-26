Шмыгаль раскрыл финансовые детали соглашения о полезных ископаемых с США

Вклад Украины составит 50% будущих доходов.
Украина и США заключают соглашение о полезных ископаемых, которое станет частью более широкого партнерства в сфере финансирования восстановления страны, обеспечения долгосрочного мира и экономического развития.
Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевым механизмом станет общий фонд, который будет наполняться из будущих доходов Украины и вкладов Соединенных Штатов.
Как будет работать фонд восстановления?
Взнос Украины составит 50% будущих доходов, полученных от:
- ренты или лицензий на добычу полезных ископаемых,
- дивидендов от инфраструктурных объектов, используемых в добывающей отрасли.
Вклад США будет пропорционален и будет направлен на восстановление, безопасность и экономическое развитие Украины.
Фондом будут совместно управлять правительства Украины и США, а полученные средства будут реинвестировать в дальнейшее развитие страны.
Никаких "кабальных" условий
По словам Шмыгаля, соглашение не предусматривает использование имеющихся или предварительных доходов Украины, что исключает риск потери финансовой независимости.
"Это соглашение о будущем. Все решения будут приниматься только с согласия обеих сторон — то есть ничего без Украины не может быть принято", — подчеркнул премьер.
Подготовка документа длилась две недели, и, как отметил Шмыгаль, он является важным шагом на пути экономического восстановления и укрепления суверенитета Украины.
Напомним, Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления полезных ископаемых, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности.
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