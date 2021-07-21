Украина и Венгрия планируют взаимное признание документов об образовании

Это будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии — в Украине.
Правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.
Решение было принято на заседании правительства 21 июля, сообщает Министерство образования и науки Украины.
Этот шаг создает правовые основания для дальнейшего подписания соглашения и обеспечения его практической реализации.
Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будут способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии — в Украине.
Напомним, в МОН назвали доходы от обучения иностранных студентов и рассказали, в каких украинских вузах их больше всего. Почти половина иностранных студентов учатся в Украине на медицинских специальностях.