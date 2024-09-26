Украина и Запад на грани выбора: что будет дальше в войне с РФ — The Economist

Украина и ее западные партнеры стоят перед вызовом: война продолжается более двух с половиной лет, а желаемая победа остается далекой.

Многие эксперты и политики призывают к переосмыслению стратегии и более честному подходу к целям, которые преследует Украина в своей борьбе против России. В частности, идеи изменить подход к военным действиям, быть открытыми относительно реальных целей и даже серьезно рассмотреть вопрос о присоединении Украины к НАТО, несмотря на частичную оккупацию территорий страны, становятся все более актуальными.

Об этом пишет The Economist.

Война идет тяжело: пора изменить подход

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Америке, еще раз попросил больше военной, финансовой и дипломатической поддержки для борьбы против России. Несмотря на новые партии оружия Соединенных Штатов, реальность поля боя выглядит неуверенной. После отвоевания Херсона в 2022 году Украина почти не продвинулась вперед. Летнее контрнаступление 2023 года, на которое возлагали большие надежды, не дало ожидаемых результатов. Украинские военные смогли вернуть лишь небольшие участки оккупированной территории, в то время как по некоторым направлениям Россия даже продвинулась, например, в районе Авдеевки и Покровска.

Зеленский продолжает говорить о военной победе и восстановлении границ 1991 года, включающей возвращение Крыма и Донбасса, но эти цели выглядят все более нереалистичными, пишет издание. Война, которая в начале могла выглядеть как попытка быстрого изгнания агрессора, превратилась в изнурительное противостояние, в котором обе стороны пытаются выдержать дольше другой. Это заставляет многих обозревателей задуматься о новых подходах к разрешению конфликта, включая возможные изменения стратегических целей Украины.

Честность в целях победы

Западные лидеры и президент Зеленский должны быть откровенными по отношению к реальным целям войны, пишет The Economist. Вопрос восстановления всей территории Украины достойный и справедливый, но не обязательно достижимый в нынешних условиях. Поскольку Россия не проявляет никакого интереса к мирным переговорам, а украинская армия истощается, реалистичность полной военной победы выглядит сомнительной. Зеленский, на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Россию можно только принудить к миру. Но этот путь требует не только продолжения военных действий, но и пересмотра конечных целей конфликта.

Худший вариант — это принуждение Украины к невыгодному миру, когда ее территориальные потери будут признаны окончательными, а война заморозится. Однако следует признать, что пока Запад и Украина не имеют единой стратегии для достижения победы, и это может быть проблемой. Если нет четкого плана, поддержка западных союзников может постепенно ослабевать, что приведет к еще худшей ситуации на фронте.

Можно ли вступить в НАТО, несмотря на оккупацию

Одним из важнейших вопросов, которые Украина и Запад должны серьезно рассмотреть, является возможность вступления Украины в НАТО даже при оккупации части ее территории. Эта идея выглядит нестандартной, но может быть ответом на сложную ситуацию, в которой находится Украина. Многие украинцы и западные эксперты уже понимают, что вступление в НАТО может обеспечить более надежную защиту и гарантии безопасности для Украины.

Украинское общественное мнение тоже постепенно меняется. Данные The Economist свидетельствуют о том, что растет количество тех, кто готов согласиться на мир, если это означает вступление Украины в Евросоюз и НАТО. 47% украинцев готовы принять текущие линии фронта, если это позволит стать членом НАТО. Это может свидетельствовать о том, что общество уже готово к компромиссам ради долговременной стабильности и международных гарантий безопасности.

Проблемы украинской армии: кто заменит потери

На фронте украинская армия несет значительные потери, хотя они и меньше, чем в России. Проблема в том, что у Украины меньше человеческих ресурсов для замены погибших или раненых бойцов. Россия использует преимущества своих больших мобилизационных резервов и готова нести огромные потери. Украина, полагаясь на мобилизацию, все больше сталкивается с трудностями в наборе квалифицированных солдат. У новобранцев часто нет нужной физической подготовки или желания воевать. Это создает риск ослабления армии.

Эти проблемы усугубляются растянутым фронтом и большими потребностями в технике. Украинская армия нуждается в современном оружии и технологиях, но финансовые возможности страны ограничены. Собственное производство вооружения является важным шагом, но без международной финансовой поддержки этого недостаточно.

Россия укрепляет свою оборону и продолжает атаки

Несмотря на бессчетные утраты и медленный прогресс на фронте, Россия продолжает укреплять свои позиции. Производство оружия в России растет, а закупки вооружения у Северной Кореи и Ирана позволяют продолжать атаки на украинскую инфраструктуру. Эти обстрелы направлены не только на военные цели, но и на энергетические объекты, которые могут иметь катастрофические последствия для Украины в зимний период.

Украинская энергетическая система уже пострадала от нескольких волн атак и ожидаются новые удары, когда температура упадет. Энергетический кризис может иметь серьезные социальные последствия, в частности, вызвать новую волну переселений или протестов из-за отключения электроэнергии и отопления.

Что дальше?

Проблемы, с которыми сталкивается Украина, требуют пересмотра стратегии. Запад и Украина должны быть честными по поводу реальных перспектив войны и рассмотреть новые варианты разрешения конфликта. Одним из таких вариантов может стать присоединение к НАТО даже при оккупации части территорий, что дало бы Украине больше гарантий безопасности.

"Президент Зеленский и западные лидеры должны четко определить, какой они видят победу в этой войне. Возможно, стоит признать, что полная военная победа не достижима в ближайшей перспективе, и вместо этого сфокусироваться на долговременных целях — укреплении обороноспособности Украины и интеграции ее в европейские и евроатлантических структур", – пишет The Economist.

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