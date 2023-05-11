Украина или Россия: Зеленский ответил, кто атаковал беспилотниками Кремль

По мнению Зеленского, обвиняя в этом Украину, Кремль использует это в качестве оправдания Москвы за нападение на страну.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг обвинения России в том, что Украина стоит за вероятной атакой беспилотников на Кремль на прошлой неделе. Он считает, что к операции причастна сама РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC News.

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Он ответил журналисту, что эта атака могла быть операцией "под чужим флагом", совершенной самой Россией. По его мнению, обвиняя в этом Украину, Кремль использует это в качестве оправдания Москвы за нападение на страну.

"Они постоянно ищут что-то, как оправдание, говоря: "Вы нам поступаете так, а мы вам так". Но это не сработало. Даже для внутренней общественности - это не сработало. Даже их собственные пропагандисты не поверили в это. Потому что это выглядело очень, очень искусственно", - отметил лидер Украины.

Атака на Кремль

Напомним, ночью 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Россия заявила об атаке двумя БпЛА по резиденции Путина, к которой якобы причастны украинские спецслужбы. У Зеленского заверили, что Украина не наносила удары по Кремлю.

Путин лишь спустя несколько дней прокомментировал атаку БпЛА на свою резиденцию. Он заявил, что якобы не придал большого значения этому событию. Впрочем, несмотря на такое заявление, на параде 9 мая были достаточно строгие меры безопасности.

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