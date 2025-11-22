"Украина имеет два выбора": Кулеба дал оценку "мирному плану" Трампа

Дмитрий Кулеба / © Associated Press

У Украины только два возможных решения относительно предложенного «мирного плана» США для завершения войны. Однако для принятия правильного варианта украинцам и властям следует подойти к этому вопросу без эмоций, а с «холодной головой и трезвым анализом».

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем сообщении в Facebook.

Кулеба подчеркнул, что план вызвал много дискуссий, но есть важные пункты, которые необходимо понять:

1. Отсутствие новых идей и выгод для РФ

Министр заявил, что в плане «нет принципиально новых идей». Все ключевые пункты, которые сейчас обсуждаются, это те же предложения, которые Россия транслирует еще с марта 2022 года.

«По сути, документ — это несколько разрисованный вариант тех же российских настояний», — написал Кулеба.

2. Дипломатия следует за фронтом

Дмитрий Кулеба подчеркнул «строгую правду жизни» в дипломатии: «ты не выиграешь за столом переговоров то, что проиграл на поле боя». Он считает невозможным вынудить Россию отказаться от контролируемых территорий на Юге и Востоке.

«Путин уверен, что время работает на него, а Украина и ее партнеры находятся на грани истощения. Поэтому его мотивация подписывать соглашение, которое не дает ему максимум — нулевое», — отметил глава МИД.

3. Прогнозы и стратегические вызовы

По словам Кулебы, ожидать принципиально лучших предложений в ближайшее время не стоит. Если обстоятельства не изменятся в пользу Украины, «в следующем году мы потеряем еще больше людей и территорий», а ключевые пункты плана останутся неизменными.

Как изменить происшествия? Кулеба видит два рычага: оружие и санкции. Лучшее предложение можно завоевать, если:

Ситуация внутри России усугубится настолько, что российский диктатор Путин будет вынужден остановить войну.

Украина остановит продвижение русской армии на фронте.

4. Два судьбоносных решения для Украины

Министр заявил, что государство и общество должны принять стратегическое решение, выбирая между двумя вариантами:

«Украина (государство и общество) должна принять стратегические решения. Не вдаваясь в детали, есть два выбора: вести переговоры сейчас, бороться с какими-либо изменениями к предложенному плану и в конце концов соглашаться на его финальную версию. Не соглашаться на соглашение, продолжать борьбу, работая дома и за рубежом, чтобы обстоятельства со временем изменились в нашу пользу», — объяснил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что власть не сможет принять ни одно из этих решений без понимания и поддержки общества, которое, по его мнению, еще «не имеет ясного представления о том, что именно можно считать победой Украины».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дэну Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Также сообщалось, что американский вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация Соединенных Штатов Америки, является либо неправильным пониманием соглашения, либо «неправильной трактовкой некоторых критических реалий на местах».