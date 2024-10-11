Украина имеет математически обоснованную модель победы над Россией: Подоляк в интервью Die Welt

Российская Федерация может быть принуждена к реальным переговорам на основе международного права.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не понимает пессимизма Запада по военной ситуации в Украине и видит хорошие перспективы заставить президента государства-агрессора Владимира Путина закончить войну.

В интервью немецкому изданию Die Welt он объяснил, на чем базируется украинский План победы и какие факторы играют в нем решающую роль.

По его словам, западные партнеры Украины должны понять, что, поскольку Российская Федерация не готова к реальным переговорам на основе международного права, ее нужно заставить это сделать. Именно для этого и был разработан План победы, который имеет четыре составляющие.

Также читайте План победы Зеленского: что о нем известно и какие пункты включает

“Во-первых, речь идет о политическом принуждении, призванном дать понять, что каждая страна имеет право быть в альянсе, который она хочет. Во-вторых, необходимо военное принуждение. Например, с перенесением войны на территорию Российской Федерации. В-третьих, для ослабления российских рынков требуется экономическое давление. И в-четвертых, есть дипломатическое принуждение. По всему есть логика, и мы должны объяснить это нашим партнерам. Уступить требованиям России означает просто продолжить войну в другой форме – завтра или послезавтра”, — объяснил Михаил Полодяк.

Математическая составляющая Плана победы

Советник главы ОП главы называет План победы четкой моделью того, как можно принудить Россию к честному переговорному процессу.

“План победы – это конкретное средство достижения этой цели, четко сформулированное, математически обоснованное и с четким определением того, что можно сделать. Это не теория, а практика и базируется на анализе того, что мы делаем в районе Курска, или что мы делаем с дальними ударами”, — отметил он.

По словам Подоляка, в плане есть четкая математическая составляющая.

"Россия борется количественными параметрами. Имеет старое советское оружие в большом количестве и в большое количество людей. Но все это можно и нужно уничтожить. Расчеты для этого можно найти в математических приложениях Плана победы. Есть количественные показатели того, сколько нужно систем дальнего действия и сколько военной техники, чтобы быстро дать понять России, что ситуация ухудшается”, — подчеркнул он.

Истощение России

Михаил Подоляк уверен, что истощение российских ресурсов уже очевидно, поскольку государство-агрессор обращается к Северной Корее и Ирану за боеприпасами.

Также читайте Зеленский ответил, раскроет ли План победы для всех украинцев

“В этом году Кремль тратит на войну 140 миллиардов долларов и значительные инвестиции в военную промышленность. Но дефицит, в особенности боеприпасов, гранат и реактивных снарядов, растет. Вот почему наши авиаудары на территории России так важны”, — отметил он.

Кроме того, советник главы ОП напомнил о влиянии на российское общество от атак в глубь России.

“Они [россияне] два года не переживали войны и думали, что это круто, что в Украине убивают людей. Но вдруг они сами переживают эту войну и понимают, как это страшно. Это опасно для Кремля, потому что может привести к смене настроений и протестам”, — сказал он.

Роль дальнобойного оружия

По словам Подоляка, использование западного оружия большой дальности для ударов по территории России ускорило бы ход войны в десять раз.

"Они [дальние удары] могут быть использованы для уничтожения важных военных объектов за тысячи километров от линии фронта. Транспорт снабжения будет значительно замедлен и даже заблокирован, тем самым минимизируя и останавливая интенсивность российских атак. Это, в свою очередь, повлияет на общественные настроения", – отметил он.

При этом советник главы ОП заявил, что не сомневается, что западные страны дадут Украине разрешения на удары в глубь России.

“Риски этой войны существуют не только для Украины, но и для всей Европы. Речь идет о доминировании России в Европе, а не только о захвате части украинских территорий”, — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен представить свой План победы лидерам стран-союзников на заседании контактной группы в формате Рамштайн.

Байден отменил визит на «Рамштайн»! Что с планом победы Украины?

Читайте также: