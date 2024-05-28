Украина имеет право бить по целям в РФ западным оружием: заявление генсека НАТО

Право на самооборону включает также поражение целей за пределами Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ в ответ на ее агрессивную войну против мирного населения.

Об этом Столтенберг заявил на встрече министров обороны стран-членов ЕС.

"Это агрессивная война. Россия напала на другую страну, ворвалась в другую страну. Украина, согласно международному праву, имеет право на самооборону, защищать себя. Право на самооборону включает также поражение целей за пределами Украины, законных военных целей внутри России. И это особенно актуально сейчас, потому что самые тяжелые бои сейчас продолжаются в Харьковской области, ближе к украинско-российской границе", — подчеркнул генсек НАТО.

Он также добавил, что устанавливать ограничения на использование своего оружия – это суверенное право стран-членов НАТО. Однако эти ограничения усложняют оборону Украины.

Напомним, что Зеленский назвал несправедливым то, что западные партнеры не позволяют Украине поражать западным оружием военные цели на территории России.

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