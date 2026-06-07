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Украина имеет преимущество над Россией: президент Финляндии назвал четкие признаки
Александр Стубб отметил рост украинских ударных возможностей, в частности с применением беспилотников.
Президент Финляндии Александр Стубб назвал признаки преимущества Украины на поле боя и допустил возможность переговоров Европы с Россией по завершению войны.
Соответствующие заявления он сделал в интервью швейцарскому изданию NZZ.
По словам Стубба, война для Украины прошла три этапа: первый год стал периодом выживания, последующие годы — этапом устойчивости, а сейчас ситуация превратилась в «математику войны».
Среди признаков, которые, по его мнению, свидетельствуют о преимуществе Украины, — ежемесячные потери российской армии на уровне около 35 тысяч военных при значительно более низких темпах российского пополнения, а также существенно неблагоприятное для РФ соотношение потерь, которое изменилось с 1:3 до 1:8.
Стубб также отметил доминирование дронов и ракет в современных боевых действиях, появление «зон поражения» глубиной до десятков километров с чрезвычайно высокой смертностью и рост украинских ударных возможностей, в частности в сфере беспилотников.
Отдельно он отметил, что Украина начала наносить больше ударов по территории РФ, чем российская ПВО способна перехватить, а также фиксирует локальные успехи в возвращении территорий.
Возможность переговоров с РФ
В то же время президент Финляндии подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии ее ослабленной позиции.
Он также заявил, что диалог должен вестись в координации с США, однако Европа должна самостоятельно оценивать соответствие американской политики собственным интересам и при необходимости активнее участвовать в процессе.
Первой площадкой для потенциальных переговоров, по его словам, должен стать ЕС, а в случае неудачи — формат E3 (Франция, Германия, Великобритания).
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия не прекращала рекрутинговые и мобилизационные мероприятия с начала полномасштабного вторжения в Украину, однако сейчас Кремль ищет дополнительные способы пополнения армии из-за значительных потерь на фронте.
По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, весенняя наступательная кампания российских войск оказалась провальной, а май стал особенно неудачным месяцем для захватчиков.
Между тем президент РФ Владимир Путин и кремлевские чиновники снова полагаются на отсутствие четкой информации о саммите на Аляске в августе 2025-го, чтобы ложно изобразить Москву как готовую к переговорам с Украиной.