Украина имеет преимущество над Россией: президент Финляндии назвал четкие признаки

Александр Стубб / © ТСН

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Президент Финляндии Александр Стубб назвал признаки преимущества Украины на поле боя и допустил возможность переговоров Европы с Россией по завершению войны.

Соответствующие заявления он сделал в интервью швейцарскому изданию NZZ.

По словам Стубба, война для Украины прошла три этапа: первый год стал периодом выживания, последующие годы — этапом устойчивости, а сейчас ситуация превратилась в «математику войны».

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Среди признаков, которые, по его мнению, свидетельствуют о преимуществе Украины, — ежемесячные потери российской армии на уровне около 35 тысяч военных при значительно более низких темпах российского пополнения, а также существенно неблагоприятное для РФ соотношение потерь, которое изменилось с 1:3 до 1:8.

Стубб также отметил доминирование дронов и ракет в современных боевых действиях, появление «зон поражения» глубиной до десятков километров с чрезвычайно высокой смертностью и рост украинских ударных возможностей, в частности в сфере беспилотников.

Отдельно он отметил, что Украина начала наносить больше ударов по территории РФ, чем российская ПВО способна перехватить, а также фиксирует локальные успехи в возвращении территорий.

Возможность переговоров с РФ

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии ее ослабленной позиции.

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Он также заявил, что диалог должен вестись в координации с США, однако Европа должна самостоятельно оценивать соответствие американской политики собственным интересам и при необходимости активнее участвовать в процессе.

Первой площадкой для потенциальных переговоров, по его словам, должен стать ЕС, а в случае неудачи — формат E3 (Франция, Германия, Великобритания).

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия не прекращала рекрутинговые и мобилизационные мероприятия с начала полномасштабного вторжения в Украину, однако сейчас Кремль ищет дополнительные способы пополнения армии из-за значительных потерь на фронте.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, весенняя наступательная кампания российских войск оказалась провальной, а май стал особенно неудачным месяцем для захватчиков.

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Между тем президент РФ Владимир Путин и кремлевские чиновники снова полагаются на отсутствие четкой информации о саммите на Аляске в августе 2025-го, чтобы ложно изобразить Москву как готовую к переговорам с Украиной.

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