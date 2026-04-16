Украина имеет проблемы со сбиванием баллистики: эксперт назвал тревожную причину

Украина испытывает недостаток кинетических средств противовоздушной обороны и это больше всего влияет на возможность обезвреживания баллистических целей. При этом сбитие крылатых ракет доходит до ста процентов благодаря отработанной системе.

Об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в комментарии телеканалу «Киев24».

«Средств катастрофически не хватает, и об этом заявляют все высокопоставленные чиновники», — отметил он.

Эксперт добавил, что Украине не хватает также кинетических средств обезвреживания «Шахедов» и других ударных потуг врага, но высокий процент сбития обеспечивает отработанная тактика и высокий профессионализм украинских защитников неба.

«Мы понимаем траектории и маршруты полетов, поэтому основной вопрос — в количестве этих средств: сколько мы можем производить сами и сколько могут предоставить наши партнеры. Это самое главное», — пояснил Боровик.

Дефицит ракет к Patriot — что известно

Напомним, российская армия, пользуясь дефицитом ракет к комплексам Patriot, все чаще выбирает именно баллистику для ударов по украинским городам.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что из-за интенсивности атак армии Российской Федерации украинские военные вынуждены экономить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

О дефиците ракет к американским зенитным ракетным комплексам Patriot, которые являются частью украинской ПВО, заявил также президент Владимир Зеленский.