Украина имеет проблемы со сбиванием баллистики: эксперт назвал тревожную причину
Отработанная тактика и высокий профессионализм украинских защитников неба позволяют сбивать крылатые ракеты и шахеты, но для отражения баллистических ударов этого недостаточно.
Украина испытывает недостаток кинетических средств противовоздушной обороны и это больше всего влияет на возможность обезвреживания баллистических целей. При этом сбитие крылатых ракет доходит до ста процентов благодаря отработанной системе.
Об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в комментарии телеканалу «Киев24».
«Средств катастрофически не хватает, и об этом заявляют все высокопоставленные чиновники», — отметил он.
Эксперт добавил, что Украине не хватает также кинетических средств обезвреживания «Шахедов» и других ударных потуг врага, но высокий процент сбития обеспечивает отработанная тактика и высокий профессионализм украинских защитников неба.
«Мы понимаем траектории и маршруты полетов, поэтому основной вопрос — в количестве этих средств: сколько мы можем производить сами и сколько могут предоставить наши партнеры. Это самое главное», — пояснил Боровик.
Дефицит ракет к Patriot — что известно
Напомним, российская армия, пользуясь дефицитом ракет к комплексам Patriot, все чаще выбирает именно баллистику для ударов по украинским городам.
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что из-за интенсивности атак армии Российской Федерации украинские военные вынуждены экономить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
О дефиците ракет к американским зенитным ракетным комплексам Patriot, которые являются частью украинской ПВО, заявил также президент Владимир Зеленский.