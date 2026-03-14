Восстановление ТЭЦ: где Украина ищет оборудование

Денис Шмигаль

Украинские специалисты провели инспекцию восьми комиссованных ТЭЦ в странах Европейского Союза для определения оборудования, которое можно использовать для ремонта энергетической инфраструктуры. Часть необходимых компонентов уже очерчена, а Украина официально обратилась относительно их передачи.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

По его словам, Украина уже работает над восстановлением теплоэлектроцентралей и ищет возможности получения оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать поврежденные объекты энергосистемы.

«Работаем над восстановлением ТЭЦ. Украинские инженерные группы провели обследование комиссованных станций на территории ЕС с тем, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование».

В частности, специалисты осмотрели восемь станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. По результатам инспекции уже определено оборудование на Рижской ТЭЦ, которое заинтересовало украинские энергетические компании. Украинская сторона направила официальное письмо с просьбой передать эти компоненты для использования в Украине.

Кроме этого, достигнуты договоренности с Нидерландами о поставке оборудования для государственных компаний «Укрнафта», «Укргаздобыча» и «Укртрансгаз».

В Кабмине подчеркивают, что работы по восстановлению энергетической инфраструктуры приступают уже сейчас. Параллельно усиливается защита энергообъектов, чтобы страна была максимально подготовлена к следующему отопительному сезону.

Как мы писали, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой энергетической договоренности с Румынией . Страны планируют построить две новые линии электропередач, которые усилят энергетическую безопасность Украины. Они позволят передавать значительно большие объемы электроэнергии при аварийных запросах во время атак РФ на энергосистему. Реализация проекта должна укрепить стабильность украинской сети и ее интеграцию с европейской системой.