Украина ищет останки гетманов Сагайдачного и Мазепы: где могут быть их могилы

В Украине хотят перезахоронить еще двух гетманов / © Украинский институт национальной памяти

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В Украине начали активную работу по розыску и будущему перезахоронению останков двух выдающихся казацких гетманов — Петра Конашевича-Сагайдачного и Ивана Мазепы.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук на форуме, посвященном 20-летию Украинского института национальной памяти, передают «Новини.LIVE».

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Украина ищет останки гетманов Сагайдачного и Мазепы

По словам чиновника, прах гетмана Сагайдачного может покоиться на территории Киево-Могилянской академии. Археологи уже зафиксировали первые результаты: во время поисковых работ в 2023 году ученые наткнулись на фундаменты старинного храма, обозначенного на древних картах. Сейчас исследователи ждут официального согласования, чтобы возобновить раскопки.

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«У нас есть захоронения уже здесь, в Украине, которые тоже нужно найти и достойно перезахоронить, согласно чину, согласно статусу, согласно тому уважению, которого они заслуживают», — говорит Верещук.

Параллельно продолжаются поиски могилы гетмана Ивана Мазепы на территории современной Румынии. В Офисе Президента выражают надежду, что позитивные сдвиги и конкретные результаты по этому делу появятся уже в ближайшие годы.

«Мы ищем его на территории современной Румынии. Мы знаем о свидетельствах о его кончине и погребении. Если все будет хорошо, мы сможем это сделать в ближайшие годы», — добавила Верещук.

В то же время, процесс возвращения на родину останков Степана Бандеры, который похоронен в Мюнхене, пока остановлен. Как пояснила чиновница, этот вопрос сейчас не рассматривают, поскольку он требует согласия потомков руководителя ОУН и принятия непростых политических решений.

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В Украине хотели перезахоронить Нестора Махно

Напомним, в 2019 году в Украине начали активно продвигать идею перезахоронения Нестора Махно. Еще тогда запорожские чиновники и двоюродный внук Нестора Махно — Юрий Гром инициировали возвращение праха выдающегося анархиста и руководителя крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов из Парижа в родное Гуляйполе.

Тогда на родине память о военном деятеле уважали и разрабатывали туристический комплекс с его погребением, а активисты были даже готовы оплатить частный самолет для транспортировки останков. К переговорам привлекались украинские дипломаты, а МИД Украины сделало соответствующий запрос во Францию.

Однако теперь родина Махно находится под российской оккупацией.

Процедура перезахоронения оказалась очень сложной. Для получения разрешения от префекта Парижа родственнику нужно документально подтвердить родственные связи. Дополнительной обработки требует и статус кладбища Пер-Лашез как исторической достопримечательности. Кроме того, против переноса праха выступают французские анархисты, которые в свое время выкупили это место и ухаживают за ним, поэтому переговоры зашли в тупик.

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