Украина из-за "Омикрона" закрывает границу для иностранцев из ряда стран: детали

Соответствующее решение о запрете было принято из-за распространения COVID-штамма "Омикрон".

Кабмин Украины принял решение из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" запретить въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства из ряда стран. Запрет начнет действовать с полуночи 3 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря. Также читайте В Украине c 6 декабря усиливают карантин: кого и где коснутся новые ограничения (список) "ВОЗ предупредила, что новый штамм коронавируса Омикрон представляет очень высокий риск в мире и может привести к тяжелым последствиям. Мы видим, что новые штаммы наиболее активно распространяются в тех странах, где наблюдаются самые низкие темпы вакцинации. Это еще раз подтверждает необходимость вакцинации", – сказал Шмыгаль.

Так, с завтрашнего дня запретят въезд иностранцам из таких стран: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватин, Мозамбика, Малави. Ограничения будут продолжаться до тех пор, пока действует карантин.

Кроме того, обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти украинцы, которые возвращаются на родину из указанных стран и находились на их территории не менее 7 дней за последние 14 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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