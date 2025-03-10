Украина изменила правила пересечения границы для пустых фур: список КПП

В Украине запустят отдельную запись в очереди для пустых фур весом более 7,5 тонны. Новые правила будут действовать на пяти КПП, что поможет снизить задержки на границе.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Запуск отдельных очередей для пустых фур поможет сделать пересечение границы более прогнозируемым для загруженного транспорта.

Речь идет об одном из самых больших пунктов пропуска

Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);

Краковец – Корчёва (Польша);

Шегини – Медика (Польша);

Рава-Русская – Гребенное (Польша);

Чоп – Захонь (Венгрия).

В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что система будет контролировать перевозчиков, которые указывают свои автомобили как пустые, но имеют груз.

Грузовики, перевозящие товары с особыми условиями хранения или забирающие груз незадолго до пересечения границы, должны регистрироваться в очереди для загруженных авто. В таком случае система будет проверять код груза и место в очереди сохранится. Если же машина зарегистрирована как пустая, а таможенная декларация подтвердит наличие груза, то ее запись будет автоматически отменена. Также есть Очередь расширяется – с 11 марта она будет работать для всех грузовиков массой от 3,5 тонны, пересекающих границу через 23 пункта пропуска.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменились правила пересечения границы на автомобиле.