Нововведение в очереди направлено на оптимизацию движения.
Украина изменила правила пересечения границы для пустых фур: список КПП
В Украине запустят отдельную запись в очереди для пустых фур весом более 7,5 тонны. Новые правила будут действовать на пяти КПП, что поможет снизить задержки на границе.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Запуск отдельных очередей для пустых фур поможет сделать пересечение границы более прогнозируемым для загруженного транспорта.
Речь идет об одном из самых больших пунктов пропуска
- Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);
- Краковец – Корчёва (Польша);
- Шегини – Медика (Польша);
- Рава-Русская – Гребенное (Польша);
- Чоп – Захонь (Венгрия).
В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что система будет контролировать перевозчиков, которые указывают свои автомобили как пустые, но имеют груз.
Грузовики, перевозящие товары с особыми условиями хранения или забирающие груз незадолго до пересечения границы, должны регистрироваться в очереди для загруженных авто. В таком случае система будет проверять код груза и место в очереди сохранится. Если же машина зарегистрирована как пустая, а таможенная декларация подтвердит наличие груза, то ее запись будет автоматически отменена. Также есть Очередь расширяется – с 11 марта она будет работать для всех грузовиков массой от 3,5 тонны, пересекающих границу через 23 пункта пропуска.
Напомним, ранее мы писали о том, как изменились правила пересечения границы на автомобиле.