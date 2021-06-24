Украина изнывает от жары: синоптики фиксируют температурные рекорды

В некоторых регионах воздух прогрелся до +35 градусов.

В четверг, 24 июня, на всей территории Украины царил антициклон, который вызвал невероятную жару, во многих городах синоптики фиксировали температурные рекорды. О том, как украинцы в разных регионах переживают аномально высокую даже для лета температуру воздуха и когда станет прохладнее говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сумы

Днем в областном центре был настоящий ад, столбик термометра поднялся до +36. В некоторых районах воздух прогрелся даже до +40 градусов.

Жители Сум ищут спасение от жары у фонтанов, но в этом году один из них закрыли на реконструкцию. Немного помогают облегчить жизнь жителей города охладительные рамки, но их тоже установлен слишком мало — только четыре.

По словам метеорологов, такой жары в Сумах не было, как минимум, 75 лет.

"Сегодня, можно сказать, температурный рекорд — была зафиксирована температура +35 градусов. Ранее максимальную температуру фиксировали в 1946 году, тогда она составляла 34 градуса ", — отметила синоптик сумского отделения Укргидрометцентра Ольга Шевцова.

Завтра, 25 июня, на Сумщине будет немного прохладнее — "всего" +34, но уже в воскресенье должны вернуться привычные для сумского лета + 25 с дождем и грозами.

Ровно

На Ровенщине также был избит исторический максимум за последние 75 лет. Синоптики сообщили о рекордных +35 градусов, хотя термометры в некоторых районах области показывали даже +38 ... + 39 градусов.

От жары спасались, кто как мог — некоторые обливался водой, а кто пытался искупаться в местном озере несмотря на то, что здесь не рекомендуют это делать из-за несоответствующих показатели качества воды. В лесах, где можно найти тень, объявили высокий уровень пожарной опасности и запретили их посещать.

По словам представителя управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрия Мельника, чтобы не допустить пожаров в экосистемах, спасатели круглосуточно мониторят ситуацию, в частности, с помощью квадрокоптеров.

"Временный запрет на посещение, въезд и пребывание в лесах населения области будет действовать пока будет сохраняться такая высокая температура. Лесные дороги будут перекрыты ", — сообщила пресс-секретарь управления лесного и охотничьего хозяйства Ровенской области Светлана Горошко.

Прохладнее, по словам синоптиков, станет уже в ближайшие выходные, когда в Ровенской области ожидаются дожди.

Киев

Столица тоже бьет температурные рекорды. Сегодня в Киеве зафиксировали +34 градуса и это самый высокий показатель за последние 70 лет. Жара была такой, что люди теряли сознание.

Такая ситуация, в частности, возникла в одном из киевских трамваев, где во время движения потерял сознание водитель. Очевидцы этого случая рассказывают, что температура в кабине была +47 градусов. Помощь обомлевшему оказала коллега из встречного вагона, отпоив его водой.

В целом в общественном транспорте средняя температура воздуха составляла +35 градусов. В таких условиях передвигаться можно было только на небольших дистанциях.

Как пояснила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, виновником нынешней жары стал антициклон, центр которого расположен примерно над Москвой, а распространяется он на территорию Украины, страні Балтии и Беларусь.

"Мы видим, что в целом такая очень жаркая погода наблюдается во всей восточной и юго-восточной Европе", — отметила она и добавила, что уже в ближайшие выходные жара должна пойти на спад. "Происходить это будет постепенно — с запада на восток. В среднем ежедневно будет становиться на 2-5 градусов прохладнее ", — заверила Александра Хала.

Напомним, что в Украине из-за жары резко возросло потребление электроэнергии. Украинцы начали массово включать кондиционеры.

Новости Украины: как живет Украина в невероятную жару и когда ей придет конец

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку