Украина изобрела собственную высокоточную бомбу: как это может изменить ход войны — Forbes

Решающим фактором продвижения окупантов на востоке Украины в этом году стали российские КАБы. Однако теперь ВСУ готовятся дать отпор – собственными планирующими бомбами.

Об этом пишет Forbes.

Украинцы явно намерены вооружить свои самолеты бомбами своего производства.

Как заявил бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, Украина разрабатывает новый комплект планирования и наведения для превращения неуправляемых бомб советского образца в высокоточные боеприпасы. Испытательный полет на Су-24 стал важным шагом в разработке этого оружия.

"Благодаря крыльям и установленному на хвосте ракетному ускорителю, вероятно, бомба с GPS-наведением очень похожа на Hammer. Возможно, украинцы разрабатывая свои боеприпасы несколько скопировали французское оружие. Известно, что "Хаммер" достигает расстояния до 65 км. ПС ВСУ, очевидно, довольны дальностью и точностью этой бомбы, чего не скажешь об объемах снабжения", — говорится в сообщении.

При условии, что Украине удастся наладить местное производство новой бомбы, она может начать догонять собственную кампанию планирующих бомбардировок России.

"Новая бомба присоединится к растущему портфолио произведенных в Украине боеприпасов, включающему крылатую ракету "Нептун", новый "ракетный беспилотник" "Паляница" и множество односторонних ударных беспилотников, включая по крайней мере две модели беспилотного спортивного самолета, который может пролететь тысячу километров ", – отмечает издание.

Напомним, президент Зеленский рассказал, чем Россия атаковала Украину на этой неделе.

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