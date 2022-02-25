"Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке": Зеленский говорил по телефону с Джонсоном

"Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке": Зеленский говорил по телефону с Джонсоном

В ходе переговоров речь шла об обстреле столицы.

В пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter.

В частности, Зеленский рассказал о ночном обстреле Киева со стороны ВС России.

"Сообщил о ходе обороны Украины. О коварных обстрелах Киева агрессором. Сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров. Требуем эффективного противодействия РФ. Санкции должны быть еще более усилены",- призвал Зеленский.