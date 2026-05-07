Украина кардинально изменила оборону на фронте: теперь сдерживает российские штурмы

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украина изменила систему обороны: вместо крупных объектов теперь используют сеть мелких позиций и современные технологии. Это позволяет лучше защищать солдат от дронов и эффективнее останавливать врага.

Об этом пишет Forbes.

От советских доктрин к инновациям

Начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко рассказал, как изменились наши укрепления. Вместо крупных советских объектов, Украина теперь строит «устойчивую оборону» — это много маленьких позиций, разбросанных по фронту. Это делает защиту более гибкой и надежной.

Такие позиции малозаметны, оснащены защитой от точных ударов и соединены крытыми траншеями. В некоторых случаях защитные коридоры для ротации и снабжения простираются на расстояние до 100 км от линии фронта.

Сообщается, что главной защитой остается плотная сеть препятствий, которые стали значительно масштабнее привычных военных норм. Благодаря переоборудованной технике ВСУ теперь устанавливают до 18 рядов колючей проволоки вместо трех стандартных, а использование воздушных и наземных дронов позволяет минировать территорию без риска для людей. Эта система останавливает штурмы с помощью противотанковых рвов, бетонных «зубов дракона» и густых изгородей из проволоки.

«Изначальной чертой этой оборонной системы является интеграция беспилотных и дистанционно управляемых возможностей в инженерные операции», — отметил Василий Сиротенко.

Он также добавил, что эти препятствия стали «основным средством ведения боевых действий, дезориентации и непосредственного нанесения потерь силам, которые с ними сталкиваются».

Противодействие российской тактике

Сообщается, что, несмотря на использование Россией управляемых авиабомб, артиллерии и FPV-дронов, украинская сеть демонстрирует живучесть благодаря распылению сил. Даже после массированных обстрелов небольшие подразделения остаются боеспособными, используя средства РЭБ и антидроновые сетки.

Следующим этапом развития станет внедрение полностью беспилотных оборонных позиций. Украина уже разрабатывает системы, способные вести наблюдение и вести огонь без постоянного присутствия человека. Сиротенко отметил, что сначала они будут управляемы дистанционно, однако впоследствии получат более широкую интеграцию искусственного интеллекта для облегчения работы операторов.

