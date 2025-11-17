Украинские силы блокируют логистику РФ в Купянске Фото: иллюстративное АрмияInform

Реклама

Украинские оборонные силы продолжают зачистку северных районов Купянска на Харьковщине, где остаются очаги российских военных.

Об этом в эфире телемарафона 17 ноября сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, оставшиеся в городе подразделения армии РФ оказались без полноценного обеспечения и находятся в более сложных условиях, чем украинские силы ранее.

Реклама

«Сейчас идет операция по обезвреживанию остатков российских подразделений в северной части города. Это непросто, но учитывая, что они фактически отрезаны от нормальных каналов поставки, их положение значительно хуже, чем у наших бойцов в самые сложные периоды», — отметил Трегубов.

Он отметил, что бои в плотной городской застройке всегда сложны и требуют постоянного учета рисков и возможных изменений ситуации.

Также Трегубов сообщил, что российские военные лишились возможности получать надлежащие поставки и усиления.

«Коммуникации для их снабжения нарушены. Фактически все сводится к использованию беспилотников, которые сбрасывают снаряжение или провизию. Попытки провести автотранспорт в северные районы блокируются ударами украинских сил», — объяснил он.

Реклама

Ранее сообщалось, что оккупационные войска якобы получили приказ имитировать удержание позиций в городе.

Купянск остается важным логистическим и оборонительным узлом для всей восточной операции. По оценкам военных экспертов, его потеря может создать предпосылки для частичного окружения украинских сил на левом берегу реки Оскол. Обострение угрозы для города происходит с лета, когда российские подразделения начали активно применять тактику малых групп для проникновения.

Напомним, ранее стало известно, что войска РФ зашли в северные районы Купянска. Начальник управления коммуникаций Группировка объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что параллельно с наземными действиями враг активно использует ударные дроны с целью перерезать украинские пути снабжения, что критически важно для обороны города.