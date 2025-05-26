Украина масштабирует атаки дронами: аналитик рассказал, какие убытки терпит Кремль

Украинский беспилотник / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

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Нанося удары дронами по России, Украина показала, что способна масштабировать атаки, и Кремль терпит огромный ущерб.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

«Это, в первую очередь, удар по российской экономике, учитывая, что авиаперевозки достаточно серьезный сектор российской экономики. Во-вторых, это имеет огромное экономическое, политическое и информационное значение. Россияне уже понимают, что российская система ПВО несовершенна», — отметил он.

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Снегирев также опровергает информацию, которая распространялась в медиа о «якобы масштабировании атаки дронов РФ по Украине». Он считает, что это психологическое давление на украинское население.

Напомним, в Украине запустили производство новых ударных дронов «Батяр».