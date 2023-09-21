Украина массированно ударила ракетами "Нептун" по аэродрому Саки в Крыму — СМИ

Пока официально удары в Саках не прокомментировались.

Ночью против 21 сентября Служба безопасности и Военно-морские силы нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" во временно аннексированном Крыму. Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун". Пока официальных комментариев об ударе нет.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ, в частности " РБК.Украина " и NV.

Отмечается, что в результате масштабного огневого удара нанесены серьезные повреждения технике российской оккупационной армии.

По данным источников в СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Кроме того, в Саках размещается база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения сначала использовали беспилотники, перегрузившие российскую ПВО, а уже после этого был запуск ракеты "Нептун".

"Интересно, что даже русые Telegram каналы подтверждают серьезные разрушения и потери — пишут о не менее 30 погибших военных", — рассказал собеседник NV.

В СБУ уверяют, что "хлопок" в Крыму будет цвести все больше. оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове, добавляют источники.

Атаки в Крыму

В течение последней недели Украина нанесла несколько успешных ударов по военным объектам РФ в Крыму. Так, 20 сентября, ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота. Военная база была разбита ракетами, точно попавшими в цель. Была поражена не только живая сила противника.

Кроме того, в украинском ГУР "хлопок" в Крыму, продолжавшийся 13-14 сентября, назвали "черными днями" оккупантов. Разведка заявляет о поражении вражеской техники и боекомплекте.

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Оккупационные "власти" заявили об атаке на морской завод имени Орджоникидзе, где строят и ремонтируют корабли Черноморского флота. В ГУР подтвердили атаку и заявили, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил уничтожение ПВО "Триумф" оккупантов у захваченной Евпатории, где на рассвете 14 сентября было очень громко.

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