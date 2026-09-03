Украина меняет правила во время воздушных тревог: что будет с транспортом и бизнесом

Воздушная тревога

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Украина меняет подходы к работе экономики, транспорта и безопасности из-за новой тактики российских воздушных атак. Правительство приняло решения, которые должны защитить людей и не дать врагу остановить жизнь городов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Распределение тревог на желтые и красные

По словам Сергея Корецкого, главным новшеством стало разделение воздушных тревог на два уровня опасности. Желтый будет объявляться в случае атак беспилотников, а красный — при повышенной угрозе ракетного или комбинированного удара.

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«Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности», — отметил Корецкий.

Также добавил, что все должны иметь доступ к укрытиям. Если их нет, Правительство дает три месяца на решение этого вопроса, ведь на пятом году войны безопасность людей больше всего.

«Красный уровень будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытие», — отметил Сергей Корецкий.

Работа общественного транспорта в столице

Премьер-министр добавил, что отдельный акцент сделали на работе киевского транспорта. В частности, Кабмин советует бесперебойно задействовать метрополитен в период желтой тревоги.

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Также добавил, что при необходимости нужно наращивать выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев на маршруты, чтобы горожане вовремя добирались в больницы, рабочие места или станции подземки.

Изменения в комендантском часе и транзите

Правительство также решило усовершенствовать применение комендантского часа, сосредоточившись на движении транзитного грузового транспорта и перевозке пассажиров от и до вокзалов, в частности в Киеве.

По словам Корецкого, в связи с этим местным властям рекомендовали скорректировать продолжительность ограничений, установив их с 01:00 до 05:00.

Мобильные укрытия для общин

Также власти требуют быстрее устанавливать дополнительные мобильные укрытия в регионах, чтобы защитить людей от обломков вражеских атак.

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«Цель всех этих изменений — защитить людей и в то же время не разрешить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критической инфраструктуры», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Воздушная тревога в Украине — последние новости

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве изменят правила комендантского часа.

Ранее мы писали, что в Киеве пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог, а также сократят продолжительность комендантского часа.

Президент Зеленский также сообщил о введении двух уровней воздушной тревоги: «желтый» означает налет беспилотников, а «красный» — угрозу ракет, баллистики и массированные атаки.

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