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Украина меняет правила во время воздушных тревог: что будет с транспортом и бизнесом
Украина меняет правила во время воздушных атак. Тревоги разделят на желтые и красные.
Украина меняет подходы к работе экономики, транспорта и безопасности из-за новой тактики российских воздушных атак. Правительство приняло решения, которые должны защитить людей и не дать врагу остановить жизнь городов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Распределение тревог на желтые и красные
По словам Сергея Корецкого, главным новшеством стало разделение воздушных тревог на два уровня опасности. Желтый будет объявляться в случае атак беспилотников, а красный — при повышенной угрозе ракетного или комбинированного удара.
«Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности», — отметил Корецкий.
Также добавил, что все должны иметь доступ к укрытиям. Если их нет, Правительство дает три месяца на решение этого вопроса, ведь на пятом году войны безопасность людей больше всего.
«Красный уровень будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытие», — отметил Сергей Корецкий.
Работа общественного транспорта в столице
Премьер-министр добавил, что отдельный акцент сделали на работе киевского транспорта. В частности, Кабмин советует бесперебойно задействовать метрополитен в период желтой тревоги.
Также добавил, что при необходимости нужно наращивать выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев на маршруты, чтобы горожане вовремя добирались в больницы, рабочие места или станции подземки.
Изменения в комендантском часе и транзите
Правительство также решило усовершенствовать применение комендантского часа, сосредоточившись на движении транзитного грузового транспорта и перевозке пассажиров от и до вокзалов, в частности в Киеве.
По словам Корецкого, в связи с этим местным властям рекомендовали скорректировать продолжительность ограничений, установив их с 01:00 до 05:00.
Мобильные укрытия для общин
Также власти требуют быстрее устанавливать дополнительные мобильные укрытия в регионах, чтобы защитить людей от обломков вражеских атак.
«Цель всех этих изменений — защитить людей и в то же время не разрешить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критической инфраструктуры», — подчеркнул Сергей Корецкий.
Воздушная тревога в Украине — последние новости
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве изменят правила комендантского часа.
Ранее мы писали, что в Киеве пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог, а также сократят продолжительность комендантского часа.
Президент Зеленский также сообщил о введении двух уровней воздушной тревоги: «желтый» означает налет беспилотников, а «красный» — угрозу ракет, баллистики и массированные атаки.