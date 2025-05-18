Гаубица украинского производства «Богдана»

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Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, Киеву пришлось полагаться на помощь Запада, чтобы обеспечить свою армию необходимым оружием и боеприпасами. Спустя три года после начала полномасштабной войны украинский ВПК производит оружия больше, чем когда-либо за всю историю страны.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«На момент вторжения России Украина имела только один прототип отечественной гаубицы „Богдана“. В прошлом году Киев заявил, что произвел больше артиллерийских орудий, чем все страны Организации Североатлантического договора вместе взятые», — отмечает издание.

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Общая стоимость вооружения, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 млрд долларов в 2022 году до 35 млрд долларов по состоянию на начало 2025 года. И это несмотря на то, что россияне постоянно бомбят и обстреливают объекты ВПК.

В нестабильной ситуации, когда военная помощь США может прекратиться в любой момент, собственная «оборонка» становится для Украины ключевым фактором для поддержания способности противостоять российской агрессии. Она же станет одной из главных гарантий безопасности, если все же удастся заключить мир с Россией.

«Чем больше собственного оружия Украина сможет производить, тем менее уязвимой она будет для капризов международной политики или перегибов в трансграничных цепочках поставок. Страна также рассматривает свою оборонную промышленность как послевоенный источник доходов для своей потрепанной экономики и способ дальнейшей интеграции с Западом, став одним из его поставщиков», — говорится в статье.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, более 40% оружия, используемого сейчас на фронте, производится в Украине. А некоторыми видами вооружений, например БПЛА, наземными дронами и средствами РЭБ, Украина обеспечивает свои потребности почти на 100%.

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Украинские производители также наращивают объемы производства традиционных вооружений — артиллерии, бронетехники, мин и боеприпасов всех калибров.

Однако, по мнению экспертов, даже масштабные изменения в оборонной промышленности и наращивание производства отечественного оружия не обеспечит Украине достаточно ресурсов для того, чтобы противостоять российской армии без помощи союзников.

Авторы статьи отмечают, что Украине нужны США и другие западные союзники, чтобы противостоять российской военной машине. Киев не может производить достаточно боеприпасов, чтобы обеспечить свою артиллерию, или ракет-перехватчиков для ПВО, чтобы закрыть небо Украины от российских атак.

Еще одна проблема, которая остро стоит перед украинским правительством — дефицит бюджета. По словам Александра Камышина, советника Зеленского и бывшего министра стратегических отраслей промышленности, в этом году правительство сможет закупить менее половины того, что могут произвести оборонные предприятия Украины.

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«Больно, когда ты не можешь производить и тебе не с чем бороться. Вдвойне больнее, когда ты можешь производить, но не можешь финансировать закупки», — сказал Камышин.

Чтобы задействовать резервные мощности, некоторые западные правительства финансируют закупки оружия у украинских оборонных компаний по так называемой датской модели, в которой вместо поставок Киеву западного оружия они предоставляют средства на закупку оружия украинского производства.

На данный момент Украина может производить более 20 самоходных гаубиц «Богдана» в месяц. При этом около 85% компонентов «Богданы» тоже производятся внутри страны, включая ствол, который со временем изнашивается. В прошлом году началось производство буксируемой модификации, которая дешевле самоходной версии и полезна в обороне.

Но попытки производить 155-мм боеприпасы по стандарту НАТО, которые нужны Силам обороны в огромном количестве, столкнулись с препятствиями. Частная компания «Украинская броня» создала завод по производству 155-мм боеприпасов по лицензии и чертежам, переданным Чехословацкой группой. Чехи также готовы поставлять порох, взрыватели и капсюли, которые невозможно производить на Украине.

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Планировалось, что в 2025 году завод выпустит 100 тысяч снарядов, а в 2026 году увеличит производство до 300 тысяч. Но проект приостановлен, потому что не получил финансирования от государства, сообщил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

«Нам следует двигаться быстрее. Для нас это больше, чем просто бизнес», — подчеркнул Бельбас.

Напомним, по словам Павла Палисы, оборонно-промышленный комплекс Украины должен со временем стать абсолютно независимым и обеспечивать все потребности Сил обороны. Но сейчас важность американской помощи для Украины высока, так как ОПК пока не может заменить некоторые позиции.