Противовоздушная оборона

Украина возглавила мировой рейтинг импортеров оружия, охватив почти 10% глобального рынка. Новый отчет SIPRI раскрывает, как полномасштабная война изменила баланс сил и кто стал ключевым поставщиком вооружений для украинской армии.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В течение 2021 — 2025 годов Украина стала крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире — ее доля в глобальном импорте достигла 9,7%. Главными поставщиками оружия для страны за этот период были США, Германия и Польша.

Топ 5 стран-крупнейших импортеров оружия

В пятерку стран, которые больше всего импортировали вооружения в течение 2021 — 2025 годов, вошли:

Украина Индия Саудовская Аравия Катар Пакистан.

Страны, поставлявшие больше всего оружия Украине

В отчете отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года поставки основных видов вооружений Украине осуществляли по меньшей мере 36 государств. Наибольшая доля пришлась на:

США — 41% украинского импорта вооружений;

Германию — 14%;

Польшу — 9,4%.

В то же время аналитики отмечают, что в 2025 году объемы поставок оружия Украине были значительно меньше, чем в 2023 и 2024 годах. Одной из причин называют сокращение американской военной помощи в 2025 году. Также в отчете указано, что уровень секретности по экспорту американского оружия в Украину вырос, что затрудняет точную оценку объемов поставок.

Кроме того, в 2025 году по меньшей мере 25 стран согласились закупать у США вооружение для дальнейшей передачи Украине. Поставки таких систем, в частности ракет противовоздушной обороны и управляемых авиабомб, в статистике SIPRI учитываются как экспорт вооружений из США.

Мировой экспорт оружия — Россия сократила объемы

Общий объем экспорта основных видов вооружений в мире в течение 2021 — 2025 годов вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим пятилетием (2016 — 2020 годы). В то же время Россия стала единственной из десяти ведущих поставщиков, у которой экспорт оружия сократился.

Десятка крупнейших экспортеров выглядит следующим образом:

США Франция Россия Германия Китай Италия Израиль Великобритания Южная Корея Испания

По данным SIPRI, на пять крупнейших поставщиков — США, Францию, Россию, Германию и Китай — пришлось около 70% мирового экспорта вооружений.

В течение 2021 — 2025 годов США обеспечили 40% всех международных поставок оружия, тогда как в период 2016 — 2020 годов их доля составляла 36%. За это время американское вооружение было передано в 99 стран. Впервые за два десятилетия самая большая доля американского экспорта пришлась на Европу (38%), тогда как на Ближний Восток — 33%.

Крупнейшим покупателем американского оружия оставалась Саудовская Аравия (12% от общего экспорта США), а Украина заняла второе место с долей 9,4%.

Франция стала вторым по объемам поставщиком вооружений в мире — ее доля достигла 9,8%. За период между 2016 — 2020 и 2021 — 2025 годами французский экспорт оружия вырос на 21%.

Россия заняла третье место, но стала единственной среди десяти крупнейших экспортеров, у которой произошло резкое сокращение поставок — на 64%. В результате доля России в мировом экспорте вооружений уменьшилась с 21% в течение 2016 — 2020 годов до 6,8% в 2021 — 2025 годах. За этот период она поставляла основные виды вооружений в 30 государств и один негосударственный субъект. Почти три четверти российского экспорта пришлись на три страны: Индию (48%), Китай (13%) и Беларусь (13%).

Германия же опередила Китай и заняла четвертое место среди мировых экспортеров вооружений с долей 5,7%. Примерно четверть немецкого экспорта оружия (24%) была направлена в Украину в качестве военной помощи, еще 17% — в другие европейские государства.

К слову, несмотря на обещания премьера Словакии Роберта Фицо не предоставлять Украине «ни одной пули», эта страна рекордно наращивает экспорт оружия. В 2024 году объемы продаж достигли 1,15 млрд евро, что почти вдвое больше предыдущего года, а в 2025-м доля экспорта могла достичь до 2% ВВП. Правительство объясняет это поддержкой свободного рынка и коммерции: государство не передает оружие со своих складов бесплатно, но не ограничивает частных производителей, которые активно зарабатывают на поставках для ВСУ.