Украина могла бы спасти больше людей: Зеленский резко обратился к партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержки со снабжением обещанных систем противовоздушной обороны от партнеров имеют прямое влияние на последствия российских атак.

Об этом глава государства сказал корреспонденту ТСН.ua на месте удара у одной из многоэтажек в Дарницком районе в четверг, 2 июля.

По его словам, своевременное исполнение договоренностей позволило бы спасти больше жизней и гражданской инфраструктуры.

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«Если бы вовремя партнеры давали то, что они пообещали, я думаю, мы бы сегодня могли сохранить количество домов, скажу откровенно, и людей. И это большая проблема», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил о проблеме с поставкой помощи

Президент подчеркнул, что Украина не просит союзников о дополнительной помощи сверх взятых ими обязательств.

«Мы боремся сегодня, мы боремся сами. Жертвы — исключительно украинские. Нам нужно от партнеров просто, чтобы они делали то, о чем договорились. Ибо даже не просим больше. Пусть они выполняют то, о чем договорились, подписано или пообещано», — заявил глава государства.

Киев работает с партнерами для получения ПВО

Зеленский отметил, что Киев продолжит работать с партнерами для получения необходимых средств противовоздушной обороны.

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«Сегодня мы видим замедление этих шагов. Выбиваем, мы будем продолжать выбивать антибаллистику от партнеров», — сказал он.

Президент также объяснил, почему Украине критически необходимы современные системы ПВО для перехвата баллистических ракет.

«Чтобы сбить 70 баллистических ракет, нужно не менее 140 Patriot. Это так, по наименьшим оценкам. А у нас этого количества просто нет», — отметил Зеленский.

По его словам, во время одной из последних массированных атак Россия применила 74 баллистических и крылатых ракет.

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«Баллистические и крылатые. Слушайте, все равно крылатые ракеты антидроновыми средствами не будете сбивать. Все равно сбиваете ПВО. Безусловно, у нас есть большое количество различных ПВО-систем, сбивающих крылатые ракеты. Но, тем не менее, баллистику сбивает только ПВО», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский жестко обратился к главе Кремля Путину и пообещал возмездие после смертельной атаки РФ на Киев.

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