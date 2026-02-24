Украина могла бы уже праздновать конец войны: Кислица назвал главную ошибку союзников

Сергей Кислица / © Associated Press

Реклама

У западных партнеров не было плана действий на случай длительного сопротивления Украины, поскольку они были убеждены в быстрой оккупации страны.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица заявил в интервью BBC.

Прогнозы разведок и отсутствие плана

По словам заместителя, несмотря на то, что разведки США и Великобритании заранее знали о готовящемся вторжении и вели переговоры с сентября-октября 2021 года, они искренне верили в поражение Киева. Кислица подчеркнул, что по меньшей мере несколько членов Совета Безопасности ООН были уверены: Украина капитулирует «если не за дни, то за несколько недель».

Реклама

«Я не мог представить, что мы когда-нибудь сдадимся. Но, к сожалению, у них [партнеров] не было плана на случай, если Украина не сдастся или если вторжение не состоится», — отметил Сергей Кислица.

Цена задержки помощи

Отвечая на вопрос корреспондента о том, можно ли было четыре года назад представить продолжение войны в 2026 году, Кислица подчеркнул, что причиной длительного конфликта стала слишком медленная военная поддержка.

«Если бы помощь Украине началась раньше, а не в формате поставки оружия "капля за каплей", сегодня мы могли бы праздновать конец войны, а не отмечать ее вступление в пятый год», — заявил Сергей Кислица.

Напомним, в ночь начала полномасштабного вторжения представителей Украины уверяли, что никакого нападения со стороны России не будет.

Реклама

Ранее мы писали, что Зеленский анонсировал новые переговоры между Украиной, США и РФ.