Украина могла бы уже праздновать конец войны: Кислица назвал главную ошибку союзников
Члены Совбеза ООН давали Украине несколько недель до полной оккупации, говорит Сергей Кислица.
У западных партнеров не было плана действий на случай длительного сопротивления Украины, поскольку они были убеждены в быстрой оккупации страны.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица заявил в интервью BBC.
Прогнозы разведок и отсутствие плана
По словам заместителя, несмотря на то, что разведки США и Великобритании заранее знали о готовящемся вторжении и вели переговоры с сентября-октября 2021 года, они искренне верили в поражение Киева. Кислица подчеркнул, что по меньшей мере несколько членов Совета Безопасности ООН были уверены: Украина капитулирует «если не за дни, то за несколько недель».
«Я не мог представить, что мы когда-нибудь сдадимся. Но, к сожалению, у них [партнеров] не было плана на случай, если Украина не сдастся или если вторжение не состоится», — отметил Сергей Кислица.
Цена задержки помощи
Отвечая на вопрос корреспондента о том, можно ли было четыре года назад представить продолжение войны в 2026 году, Кислица подчеркнул, что причиной длительного конфликта стала слишком медленная военная поддержка.
«Если бы помощь Украине началась раньше, а не в формате поставки оружия "капля за каплей", сегодня мы могли бы праздновать конец войны, а не отмечать ее вступление в пятый год», — заявил Сергей Кислица.
Напомним, в ночь начала полномасштабного вторжения представителей Украины уверяли, что никакого нападения со стороны России не будет.
