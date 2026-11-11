Украина могла найти замену Starlink для ударов по России: что известно о новой системе

Starlink / © Unsplash

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Украина могла найти замену Starlink для управления дронами во время атак на объекты в РФ. Речь идет об израильской спутниковой системе HiSky.

Об этом сообщает Yle.

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С конца октября российские военные источники начали массово сообщать об обнаружении компонентов системы HiSky на сбитых украинских беспилотниках. Украинское военное командование официально не подтверждает и не опровергает использование этой технологии.

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В отличие от Starlink, HiSky покрывает всю европейскую часть России. Главный плюс этой системы — стабильная двусторонняя связь на всем пути полета.

В медиа добавляют, что это позволяет операторам корректировать цели в реальном времени: если первые дроны уже уничтожили главный объект на НПЗ, следующие можно перенаправить на резервуары или электроподстанции.

Кроме того, пилоты могут изменять маршрут при обнаружении плотного огня противовоздушной обороны, а саму систему трудно заглушить средствами РЭБ из-за автоматического переключения между спутниками.

Главный минус HiSky — более низкая скорость, поэтому передавать качественное видео в реальном времени не получится. Однако новая система снимает зависимость от действий Илона Маска, а более точные удары по российским НПЗ с конца октября свидетельствуют о том, что ее уже применяют.

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Напомним, украинская компания HIMERA совместно с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO — первый тестовый спутник будущей украинской сети спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины подписало меморандум о намерениях по разработке с Nokia и ICEYE суверенной системы спутниковой связи.

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