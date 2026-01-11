ЗРК "Темпест

Силы обороны Украины, вероятно, получили для тестирования новейший американский зенитный ракетный комплекс Tempest от компании V2X. Его можно идентифицировать в одном из видео, которое было обнародовано воздушным командованием «Центр» в новогоднем поздравлении.

Об этом сообщает Defense Express.

Американский ЗРК Tempest впервые был представлен на оружейной выставке в октябре 2025 года.

Поскольку это совсем новая разработка, аналитики издания предположили, что Воздушные силы могли получить ограниченное количество прототипов для проведения тестирований для дальнейшего усовершенствования этого типа вооружения.

Из открытых источников известно, что разработка компании V2X существует в двух вариантах — на прицепе для защиты стационарных объектов, а также в мобильном варианте на базе недорогих баги COTS. Последний может быть использован для усиления мобильных огневых групп в качестве охотника за дронами.

Правда, зенитно-ракетный комплекс Tempest для поражения целей использует ракеты AGM-114L Longbow, каждая из которых может стоить от 100 тысяч долларов. Для перехвата «Шахедов» — это довольно недешевое удовольствие.

Однако, в условиях, когда россияне наращивают производство беспилотников, для их уничтожения приходится использовать различные варианты.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что в понедельник, 12 января, должна состояться критически важная встреча с международными партнерами по поставкам дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны.