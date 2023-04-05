Украина могла получить от Польши десятки МиГ-29: генерал спрогнозировал, как они повлияют на ход войны

Украина получила от Польши истребители МиГ-29, однако их количество официально не раскрывали. Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предполагает, что речь идет о по меньшей мере двух эскадрильях таких самолетов.

Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".

"В эскадрилье 12 самолетов, то есть не менее 24. По другим оценкам, это авиационный полк, то есть три эскадрильи, 36 самолетов. Разумеется, не все нужно анонсировать, у нас идет гибридная война", — подчеркнул Романенко.

Он добавил, что есть еще и словацкая эскадрилья для поддержки украинского неба. Помогали Украине и хорваты — "кто-то дает вертолеты, кто-то самолеты".

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Среди преимуществ МиГов Романенко называет то, что для их применения Украине не нужно долго готовить пилотов, как это было бы в случае с F-16. Кроме того, поставки МиГов позволяют ВСУ возобновить силы по отдельным направлениям, потерянным в результате боевых действий.

Романенко подчеркнул, что авиация очень важна для проведения предстоящего контрнаступления, ведь во время боев в степях на юге страны украинским защитникам обязательно нужно прикрытие с неба. Также такие поставки необходимы для сравнения потенциалов РФ и Украины, ведь сегодня у оккупантов до сих пор остается большее количество самолетов.

"Нам нужны универсальные самолеты, которые можно было бы использовать для нанесения ударов по наземным целям, поскольку противник укреплен", — подчеркнул Романенко.

Напомним, Словакия заявила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Еще девять должны поступить Вооруженным Силам Украины в ближайшие недели. В целом Словакия передаст Украине 13 истребителей.

Впоследствии стало известно, что Польша также уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.

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