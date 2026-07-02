Украина могла впервые применить собственную баллистическую ракету — Bloomberg

Украина тестирует собственное оружие / © Associated Press

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Министерство обороны России заявило о якобы перехвате средствами противовоздушной обороны «оперативно-тактической ракеты большой дальности».

Это сообщение позволило аналитикам Bloomberg предположить, что Украина могла впервые использовать баллистическую ракету собственного производства для удара по целям.

Официальный Киев пока не подтверждал информацию об использовании баллистических ракет в боевых условиях.

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Ситуация привлекла внимание экспертов после публичных планов украинской компании Fire Point по проведению летных испытаний новой ракеты FP-9.

Еще в июне главный конструктор компании Денис Штиллерман заявлял, что тестирование оружия может начаться летом или осенью.

По данным разработчиков, ракета FP-9 предназначена для нанесения ударов вглубь территории России на расстояние около 850 км. Ключевым этапом создания вооружения стало завершение работ над двигателем, позволяющим готовить проект к реальным запускам.

Баллистические ракеты отличаются высокой скоростью и сложной для перехвата траекторией, что значительно уменьшает время для предупреждения противника и усложняет работу систем противовоздушной обороны. Такое развитие событий потенциально изменяет баланс сил на фронте и подчеркивает стремление Киева расширить собственные возможности наносить удары на значительном расстоянии.

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Украина успешно испытала аналог ракет к Patriot — что известно

Украина успешно испытала новую ракету класса «земля-воздух» FP-7.x от компании Fire Point. В Fire Point официально подтвердили, что ракета FP-7.x предназначена для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам. Стоимость новых ракет значительно меньше аналогов.

Новая ракета станет частью комплексной системы ПВО под названием Freya. Другие ключевые компоненты системы планируют привлечь от европейских партнеров, в частности радары и системы управления. Fire Point ведет переговоры с немецким Hensoldt, французским Thales, итальянским Leonardo и норвежским Kongsberg.

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