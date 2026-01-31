- Дата публикации
Украина, Молдова, Румыния - что произошло в энергосистемах этих стран
Энергосистема Украины работает стабильно, диспетчеры контролируют ситуацию.
В Украине, в энергосистеме, произошла серьезная техническая авария. Одновременно отключились две крупные высоковольтные линии - линия 400 кВ, соединяющая энергосистемы Румынии и Молдовы, и линия 750 кВ, которая обеспечивает передачу электроэнергии между западной и центральной частями страны.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Авария вызвала каскадное отключение электросети Украины: сеть работала нестабильно, сработали автоматические защиты на подстанциях, а часть блоков атомных электростанций временно разгрузили для стабилизации системы.
Утром из-за аварии возникли массовые перебои с электроснабжением, некоторые регионы остались без света.
Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением работы сети. По предварительным оценкам, электроснабжение будет восстановлено в течение ближайших часов.
По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановили свет для критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.
В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают электроснабжение.
Энергетики работают 24/7, система стабильна, но некоторые области остаются на аварийных отключениях.
