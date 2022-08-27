Украина может до конца года отбросить оккупантов на рубежи 23 февраля: в США рассказали, что для этого нужно

Украина до конца года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Американский военный рассказал, что для этого нужно.

По словам бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, для того чтобы отбросить оккупантов на рубежи 23 февраля, нужно, чтобы Запад поставлял Украине оружие в достаточных объемах.

Об этом Ходжес рассказал в интервью DW.

"Украинцы были невероятно устойчивыми, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать русскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно. Мы дали кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта", – говорит Ходжес.

По его словам, россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут поделать, но украинцам необходима способность победить.

"Россияне уже достигли кульминации в наступлении и более неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Продолжительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, или поставим все обещанные вооружения. Я считаю, что до конца в этом году мы можем отбросить их к линии 23 февраля", – предположил американский генерал.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин готов прекратить войну в Украине, однако только при условии, что он выйдет из нее победителем. Сейчас это уже война за престиж Путина.

Читайте также: