Украина может изменить правила для иностранных работников: Буданов раскрыл подробности

Украина хочет пересмотреть список «рисковых» стран, чтобы бизнесу было легче нанимать иностранцев. МИД и СБУ уже получили поручение упростить эти правила после совещания по сотрудничеству с Африкой.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Что изменится для иностранных работников

Буданов отметил, что смягчение миграционных правил обсудили во время встречи по сотрудничеству с Африкой. Теперь соответствующие службы должны срочно изменить существующие списки. Кирилл Буданов предположил, что это поможет бизнесу, испытывающему дефицит кадров.

Однако Буданов отметил наличие безопасности и социальных рисков. В частности, речь идет о случаях, когда иностранцы используют официальное трудоустройство только как повод для въезда в страну.

Руководитель ОПУ отметил, что многие иностранцы, преимущественно из стран Центральной Азии, после получения необходимых документов покидают работодателя.

«Они заезжают сюда, получили вид и вперед… Вы же сталкивались с проблемами, когда определенные рабочие приехали к вам, вы их зарегистрировали, и они на следующий день сказали: „До свидания“. Я вам даже скажу по примеру нашего иностранного легиона, который мы создавали — то же самое», — рассказал Буданов журналистам.

Юридические аспекты в трудоустройстве

Он добавил, что работодатели не могут брать на себя юридическое обязательство за пребывание человека в стране в течение всего срока действия вида, что создает значительные преграды для реформирования системы.

Буданов также подтвердил информацию о том, что процедуры легализации иностранных работников часто становятся инструментом наполнения бюджета, а не регулирования рынка труда.

«Две или три недели назад проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Она подняла как раз ваш вопрос, причем тоже непрогнозируемо. И протокольным решением было Министерство иностранных дел и Службы безопасности срочно разработать изменения в список стран миграционного риска. То есть, возможно, частично ваш вопрос скоро немного ослабится, отойдет, как говорится, в сторону», — отметил Буданов.

В настоящее время рассматривается возможность использования опыта других европейских стран, в частности Польши, для усовершенствования механизмов контроля над трудовыми мигрантами, чтобы минимизировать количество случаев, когда иностранцы «живут своей жизнью» вне правового поля трудоустройства.

