Украина хочет за деньги ЕС развивать собственный ВПК: как это возможно

Украина хочет освободиться от зависимости от своих союзников по оружию и боеприпасам, но для этого нужны деньги.

В ходе Форума оборонной промышленности Украина-ЕС в Брюсселе министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин призвал страны ЕС использовать средства блока для вооруженных заказов в украинских предприятий.

Об этом сообщает издание Politico.

Покупка оружия и боеприпасов для Украины у украинских компаний, по мнению Камышина, "лучший, быстрый и эффективный способ помочь нам на передовой".

Такую же идею выдвинул и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны быть более креативными и исследовать новые пути предоставления военной помощи Украине. Закупка оборудования в украинских компаний или у европейских и украинских совместных предприятий, созданных в Украине, является вариантом, который мы рассмотрим", – сказал он в своей вступительной речи на форуме.

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Издание пишет, что Украина исторически имела большую ориентированную на экспорт вооруженную промышленность, но под давлением "экзистенциальной войны против России" теперь производит только для себя.

"Изготовление оружия дома также освобождает Киев от политического давления и задержек, связанных с зависимостью от союзников во всем, от артиллерийских боеприпасов до передового оружия, такого как ракеты и беспилотники", — пишет Politico.

У правительства Украины, однако, нет достаточно денег, чтобы подписать контракты на закупку с собственными оружейными компаниями. Эта реальность привела к идее, чтобы союзники Украины покупали оружие у украинских компаний, а затем передавали Киеву. Таким образом, ЕС поможет Украине и с вооружением, и с развитием ее независимого военно-промышленного комплекса.

Камышин заявил на форуме, что "разрыв между возможностями нашей оборонной промышленности и имеющимися средствами на закупку оружия составляет только в этом году 10 миллиардов долларов".

По его словам, вооруженная промышленность Украины может производить оружие на сумму около 20 млрд долларов. Украинское правительство планирует выдать контракты на 6 миллиардов долларов, еще 4 миллиарда – от местных партнеров. Следовательно, союзники Украины могли бы выделить те 10 миллиардов долларов, которых не хватает.

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В этом контексте лидирует Дания, объявившая в апреле, что выделит 200 миллионов крон (27 миллионов евро) на закупку комплектов у украинских компаний. Канада также пообещала пожертвовать Украине 3 миллиона канадских долларов (1,1 миллиона евро) на производство беспилотников украинским ОПК.

Теперь идея состоит в том, чтобы расширить эти усилия, привлекая больше денег на помощь Украине для подписания контрактов на закупки.

"Наша главная задача – найти дополнительное финансирование для сил обороны в Украине. Моя задача – получить это финансирование для производства в Украине, поскольку мы уже способны. У нас есть дополнительные незаконтрактованные мощности, и мы хотим, чтобы они финансировались за счет европейских средств", – сказал Камышин.

Он добавил, что обсуждал с Борреллем идею использования Европейского фонда мира — внебюджетного фонда, частично возмещающего странам оружие, которое они посылают Украине. Недавно ЕС согласился предоставить Фонду помощи Украине Peace Facility 5 миллиардов евро на этот год с последующими ежегодными денежными траншами до 2027 года.

"Это короткий срок, это быстрое решение, которое может быть действительно хорошим вариантом", — сказал Камышин.

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Вторым вариантом было бы использование сверхдоходов от миллиардов замороженных российских активов, хранящихся в ЕС. Камышин подсчитал, что это может приносить до 3 миллиардов евро в год, "и это тоже может сработать".

Третьим долгосрочным вариантом может быть использование Европейской оборонно-промышленной стратегии, которая предусматривает выделение 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС на период 2025-2027 годов для увеличения доступности и поставки оборонной продукции и расширения сотрудничества с Украиной.

Тогда европейские компании будут стимулировать объединиться с украинскими партнерами и провести испытания своего оружия на "лучшем в своем классе поле боя", добавил Камышин.

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