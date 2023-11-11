Украина может нанести ответный удар на атаки против энергетики со стороны России — Галущенко

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если Москва усилит обстрел энергосистемы страны этой зимой.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Politico.

Галущенко напомнил, что Россия регулярно совершает атаки на электросети Украины и, как ожидается, усилит удары, когда температура упадет, а люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.

"Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру. Это было бы справедливо", — сказал он.

Галущенко не согласился с мнением, что атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру повлекут за собой скачок цен.

"Атаки на инфраструктуру не были бы столь критичны для цен, особенно, когда речь идет о газе и нефти. Я имею в виду, что это те виды топлива, которые можно было бы покупать не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться", — объяснил министр.

Напомним:

Враг накопил огромное количество ракет. Пока известно о почти 900 единицах. И это не только "Калибры" или советские ракеты, но и современные "Искандеры", а также гиперзвуковые "Кинжалы". Общая цифра почти совпадает с прошлогодней, так что украинцам будет точно не легче. Кроме того, россияне нашли способ производить ракеты в обход западных санкций. Усовершенствовал враг и иранские "Шахиды", которые уже штампуют на собственной территории, говорят в ГУР.

В ходе заседания контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" 11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины.

"Сейчас мы видим, что Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны, то есть атаковать энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Нам необходимо предотвратить это, обладая более совершенными и улучшенными возможностями противовоздушной обороны, это существенно повлияет на ситуацию", — подчеркнул Столтенберг.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что в осенне-зимний период Россия снова намерена атаковать критическую инфраструктуру Украины, в том числе энергосистему.

Скибицкий заметил, что для этого россияне накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории Украины.

По его словам, Россия постарается отправить Украину в блэкаут. Россия, не имея значительных побед на поле боя, изменила тактику в сторону террора украинского народа. Цель врага – уничтожить энергетические объекты страны, чтобы граждане мерзли в своих домах.

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