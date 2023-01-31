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Украина может официально присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году — журналист

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
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Украина может официально присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году — журналист

Фото: pixabay.com

Украина уже в этом году может официально присоединиться к зоне роуминга ЕС.

Украина уже в этом году может официально войти в зону, свободную от мобильного роуминга ЕС.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк вTwitter.

"Высокопоставленный чиновник утверждает, что законодательство, позволяющее Украине стать частью зоны, свободной от мобильного роуминга ЕС, может быть принято уже в этом году", — говорится в сообщении.

Следует добавить, что единое роуминговое пространство с ЕС позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных затрат, то есть по привычным тарифам, которыми украинцы пользуются внутри страны. Как это работает – читайте в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
493
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