Украина может остановить боевые действия на нынешней линии фронта: Зеленский сделал откровенное заявление

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассматривать мирное соглашение, которое зафиксирует нынешнюю линию фронта, если Украина сохранит контроль не менее 75% своей территории.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

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На каких условиях Зеленский готов к заморозке войны

Ведущий Fox News спросил президента Украины, согласился ли бы он на мирное соглашение, предусматривающее прекращение боевых действий на нынешней линии фронта при условии, что Украина сохранит контроль не менее 75% своей территории. Зеленский ответил утвердительно, подчеркнув, что это минимум, который Украина ожидает от России.

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«Мы объявляем перемирие или прекращаем убийства, как это назвал президент Трамп. Остановиться и прекратить. И, конечно, это минимум того, что мы сегодня ожидаем от России», — подчеркнул президент Украины.

Какие гарантии безопасности нужны Украине

Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности. По его словам, после остановки боевых действий Украина обратится к президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам относительно гарантий, которые делают невозможным новую российскую агрессию.

«Самое главное — это мир, а также безопасность в условиях мира. Это самое главное. Не бояться, что оккупация вернется, агрессия вернется, убийства вернутся», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что Украине необходима международная поддержка для восстановления страны и создания условий возвращения граждан домой.

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«Поэтому мы должны этому положить конец. И именно поэтому — прекращение огня и переговоры, а также гарантии безопасности от США и процветание с нашей стороны — партнеры по делу обновления нашей жизни», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что за границей находятся 9,5 миллиона украинцев, потерявших жилье. По словам президента, Украина должна создать условия для их возвращения, ведь эти люди нужны стране для жизни и восстановления.

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