Украина может остаться без лечения ВИЧ из-за сокращения финансирования от США: ВОЗ бьет тревогу

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции заявил, что сбои в программах борьбы с ВИЧ могут свести на нет 20 лет прогресса.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) предупреждает, что из-за сокращения иностранной помощи США восемь стран, среди которых Украина, могут столкнуться с критической нехваткой лекарств для ВИЧ-положительных пациентов.

Об этом пишет Reuters.

По данным ВОЗ, Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина уже в ближайшие месяцы могут исчерпать свои запасы лекарства от ВИЧ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции заявил, что сбои в программах борьбы с ВИЧ могут свести на нет 20 лет прогресса.

"Если не будет решена проблема поставки лекарств, это может повлечь свыше 10 миллионов новых случаев ВИЧ и три миллиона смертей, связанных с болезнью", – отметил он.

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Причиной этого кризиса стала остановка иностранной помощи США, которую ввел президент Дональд Трамп вскоре после своего прихода к власти в январе. Это решение также повлияло на глобальные программы по борьбе с полиомиелитом, малярией и туберкулезом.

Также под угрозой оказалась Глобальная лабораторная сеть по диагностике кори и краснухи, координируемой ВОЗ. Ее возможное закрытие совпадает с возвращением кори в США.

В своем заявлении ВОЗ отмечает, что 80% поддерживаемых организацией медицинских учреждений в Афганистане могут закрыться из-за нехватки финансирования.

По состоянию на 4 марта уже прекратили работу 167 медицинских учреждений, а без срочного финансирования к июню могут закрыться более 220 учреждений здравоохранения.

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Сокращение финансирования также повлияло на деятельность самой ВОЗ. Из-за планов США выйти из организации, она вынуждена заморозить набор сотрудников и пересмотреть бюджет.

ВОЗ уже анонсировала сокращение финансирования чрезвычайных операций – с 1,2 млрд долларов до 872 млн долларов в бюджетном периоде 2026–2027 годов.

Напомним, в Минобороны объяснили условия пригодности для людей с ВИЧ и туберкулезом. Пригодность для военной службы для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни. Лица с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью пригодны к военной службе.