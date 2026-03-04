Украина может остаться без Patriot: как война на Ближнем Востоке истощает запасы ракет

Patriot / © Минобороны Украины

Реклама

Обострение войны между Ираном и Израилем напрямую угрожает обороноспособности Украины. Из-за высокой интенсивности обстрелов на Ближнем Востоке мировые запасы противоракет иссякают, что может оставить украинское небо без защиты от российской баллистики.

Такое мнение высказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап для Киев24.

Глобальный дефицит и конкуренция за ракеты

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап предупреждает: если Иран будет продолжать атаки нынешними темпами еще две недели, арсеналы ракет к системам Patriot в регионе будут опустошены. Это создаст огромную проблему для Украины, поскольку спрос на дефицитные снаряды PAC-3 MSE вырастет по всему миру.

Реклама

По словам эксперта, Украина оказалась в ситуации, где ей придется договариваться со странами Ближнего Востока о разделе будущих поставок. Несмотря на подписанные контракты на увеличение арсеналов, производственных мощностей недостаточно для удовлетворения всех запросов одновременно.

Проблема европейского производства

Эксперт отметил, что надежды на новые европейские системы, в частности, SAMP/T New Generation, пока не оправдывают ожиданий в краткосрочной перспективе. Константин Криволап отмечает, что эти комплексы еще предстоят испытаниям, а темпы их выпуска будут слишком низкими.

«Это будет в лучшем случае десять ракет в месяц. И это все. Я очень обеспокоен тем, что мы сейчас можем остаться без противобаллистического оружия», — отмечает аналитик.

Он подчеркивает, что именно Patriot версии PAC-3 MSE является единственным надежным средством против российских «Искандеров», «Кинжалов», «Цирконов» и ракет Х-22.

Реклама

Читайте также Украина поможет на Ближнем Востоке: Зеленский дал важное поручение

Единственный выход — удары по территории РФ.

Учитывая нехватку противоракет, эксперт считает единственным логичным выходом изменение стратегии: вместо перехвата ракет в воздухе над Украиной их необходимо уничтожать еще на пусковых позициях. Это требует концентрации усилий на ударах по собственной украинской баллистике по объектам на территории России.

Как объясняет Криволап, когда вражеские ракеты уже летят в украинские города, бороться с ними в условиях дефицита боеприпасов к ПВО станет почти невозможно. Поэтому превентивное уничтожение пусковых установок есть вопрос выживания национальной системы обороны.

Война в Украине — последние новости

Президент заявил, что Украина может оказать помощь партнерам по защите жизни и стабилизации ситуации, не ослабляя обороноспособность страны. Специалисты и военные будут работать на местах.

Война США на Ближнем Востоке на руку Путину и может повлиять на Украину.

Реклама

Кроме того, российские оккупационные войска готовятся к активизации боевых действий в начале весны.

Также российские штурмовые действия на Константиновском направлении значительно снизились, так как противник потерял доступ к спутниковой связи Starlink.